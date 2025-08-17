Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту — Finance.ua

Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Євро — одна з найпоширеніших валют світу та офіційна валюта 20 країн ЄС. Проте існують держави, де вона не є офіційним засобом платежу, а розрахунки в євро можуть виявитися невигідними через низький курс обміну або додаткові комісії.
Яку валюту вигідніше брати із собою для розрахунків у кожній конкретній країні, розповідає visitukraine.today.
У країнах Єврозони усі розрахунки — від магазинів до кафе — здійснюються в євро за єдиним курсом.
Якщо ви їдете до однієї з цих країн, достатньо мати готівку в євро або картку з можливістю безготівкових розрахунків.
Де можна обійтися лише євро:
- Австрія;
- Бельгія;
- Німеччина;
- Греція;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Кіпр;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Фінляндія;
- Естонія;
- Франція;
- Хорватія.
Де євро приймають частково
У Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії та Болгарії діють власні національні валюти.
Євро можуть прийняти в туристичних зонах, на вокзалах або в готелях. Проте часто у таких місцях курс є невигідним, а решту видають в місцевій валюті.
Зокрема, у великих містах Швейцарії євро приймають, але решту видають франками.
У цих країнах краще використовувати банківську картку з вигідною конвертацією або заздалегідь обмінювати гроші в банках.
Де без місцевої валюти не обійтися
У Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Великій Британії євро офіційно не використовується і в повсякденних розрахунках його практично неможливо застосувати.
Тут варто одразу користуватися місцевими грошима або банківською карткою з вигідною конвертацією.
Корисні поради для мандрівників:
- поза межами Єврозони курс при оплаті в євро може бути невигідним — різниця сягає 10−15%;
- підготуйту готівку в місцевій валюті. Вона знадобиться для оплати транспорту, дрібних покупок або чайових;
- обирайте картки з безкоштовною конвертацією. Наприклад, мультивалютні картки або картки з курсом міжбанку.
