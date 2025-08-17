Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту — Finance.ua

Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту Сьогодні 10:13 — Валюта

Євро — одна з найпоширеніших валют світу та офіційна валюта 20 країн ЄС. Проте існують держави, де вона не є офіційним засобом платежу, а розрахунки в євро можуть виявитися невигідними через низький курс обміну або додаткові комісії.

Яку валюту вигідніше брати із собою для розрахунків у кожній конкретній країні, розповідає visitukraine.today.

У країнах Єврозони усі розрахунки — від магазинів до кафе — здійснюються в євро за єдиним курсом.

Якщо ви їдете до однієї з цих країн, достатньо мати готівку в євро або картку з можливістю безготівкових розрахунків.

Де можна обійтися лише євро:

Австрія; Бельгія; Німеччина; Греція; Ірландія; Іспанія; Італія; Кіпр; Латвія; Литва; Люксембург; Мальта; Нідерланди; Португалія; Словаччина; Словенія; Фінляндія; Естонія; Франція; Хорватія.

Де євро приймають частково

У Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії та Болгарії діють власні національні валюти.

Євро можуть прийняти в туристичних зонах, на вокзалах або в готелях. Проте часто у таких місцях курс є невигідним, а решту видають в місцевій валюті.

Зокрема, у великих містах Швейцарії євро приймають, але решту видають франками.

У цих країнах краще використовувати банківську картку з вигідною конвертацією або заздалегідь обмінювати гроші в банках.

Де без місцевої валюти не обійтися

У Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Великій Британії євро офіційно не використовується і в повсякденних розрахунках його практично неможливо застосувати.

Тут варто одразу користуватися місцевими грошима або банківською карткою з вигідною конвертацією.

Корисні поради для мандрівників:

поза межами Єврозони курс при оплаті в євро може бути невигідним — різниця сягає 10−15%;

підготуйту готівку в місцевій валюті. Вона знадобиться для оплати транспорту, дрібних покупок або чайових;

обирайте картки з безкоштовною конвертацією. Наприклад, мультивалютні картки або картки з курсом міжбанку.

