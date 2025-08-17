Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту — Finance.ua
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту

Валюта
21
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Євро — одна з найпоширеніших валют світу та офіційна валюта 20 країн ЄС. Проте існують держави, де вона не є офіційним засобом платежу, а розрахунки в євро можуть виявитися невигідними через низький курс обміну або додаткові комісії.
Яку валюту вигідніше брати із собою для розрахунків у кожній конкретній країні, розповідає visitukraine.today.
У країнах Єврозони усі розрахунки — від магазинів до кафе — здійснюються в євро за єдиним курсом.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Якщо ви їдете до однієї з цих країн, достатньо мати готівку в євро або картку з можливістю безготівкових розрахунків.
Де можна обійтися лише євро:
  1. Австрія;
  2. Бельгія;
  3. Німеччина;
  4. Греція;
  5. Ірландія;
  6. Іспанія;
  7. Італія;
  8. Кіпр;
  9. Латвія;
  10. Литва;
  11. Люксембург;
  12. Мальта;
  13. Нідерланди;
  14. Португалія;
  15. Словаччина;
  16. Словенія;
  17. Фінляндія;
  18. Естонія;
  19. Франція;
  20. Хорватія.

Де євро приймають частково

У Чехії, Польщі, Угорщині, Румунії та Болгарії діють власні національні валюти.
Євро можуть прийняти в туристичних зонах, на вокзалах або в готелях. Проте часто у таких місцях курс є невигідним, а решту видають в місцевій валюті.
Зокрема, у великих містах Швейцарії євро приймають, але решту видають франками.
У цих країнах краще використовувати банківську картку з вигідною конвертацією або заздалегідь обмінювати гроші в банках.

Де без місцевої валюти не обійтися

У Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Великій Британії євро офіційно не використовується і в повсякденних розрахунках його практично неможливо застосувати.
Тут варто одразу користуватися місцевими грошима або банківською карткою з вигідною конвертацією.
Корисні поради для мандрівників:
  • поза межами Єврозони курс при оплаті в євро може бути невигідним — різниця сягає 10−15%;
  • підготуйту готівку в місцевій валюті. Вона знадобиться для оплати транспорту, дрібних покупок або чайових;
  • обирайте картки з безкоштовною конвертацією. Наприклад, мультивалютні картки або картки з курсом міжбанку.

За матеріалами:
visitukraine.today
Валюта
