Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців

58
Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців
Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців
Через повномасштабну російську агресію деякі українці вимушені були покинути свої домівки та переїхати до країн Європи. За даними Інституту економічних досліджень, пріоритетом при виборі країни для переїзду є можливість знайти стабільну та добре оплачувану роботу, а не розмір соціальної допомоги.
Visitukraine. today розповідає, які чинники впливають на вибір місця для нового життя.

Що впливає на вибір українських біженців

Перспектива працевлаштування

Як вже зазначалося, цей критерій є найважливішим для українців. При виборі країни для переїзду біженці звертають увагу на можливість працевлаштуватися за фахом чи відповідно до досвіду, перспективи кар’єрного росту та рівень заробітної плати.
Читайте також
Навіть різниця у кількасот євро на місяць може стати вирішальним аргументом для переїзду до тієї чи іншої країни.

Соціальні зв’язки та близькість до родини

Багато переселенців обирають країни, де живуть їхні родичі чи друзі.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За наявності когось із рідних у іншій країні можна швидше адаптуватися, знайти перші підробітки, зрозуміти місцеві правила та побут.
Проте для тих, хто планує залишитися надовго, більш важливими стають економічні умови, навіть якщо країна знаходиться далі від України.

Географічна відстань — не завжди вирішальна

Зазначається, що українці, які планують повернення додому, частіше обирають сусідні держави.
Читайте також
Ті ж, хто бачить майбутнє за кордоном, розглядають віддалені країни з кращими умовами працевлаштування, навіть якщо це потребує подолання мовних та культурних бар’єрів.
Інші важливі фактори:
  • швидке визнання дипломів та кваліфікацій;
  • доступне житло;
  • робота без обов’язкового ідеального знання мови;
  • мінімізація бюрократичних процедур.
Нагадаємо, після широкомасштабного нападу росії на Україну 2022 року Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС.
Розповідаємо, скільки грошей платять українським біженцям у Європі та де найбільше.
За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems