Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців — Finance.ua

Переїзд до країн Європи: що впливає на вибір українських біженців

Через повномасштабну російську агресію деякі українці вимушені були покинути свої домівки та переїхати до країн Європи. За даними Інституту економічних досліджень, пріоритетом при виборі країни для переїзду є можливість знайти стабільну та добре оплачувану роботу, а не розмір соціальної допомоги.

Visitukraine. today розповідає, які чинники впливають на вибір місця для нового життя.

Що впливає на вибір українських біженців

Перспектива працевлаштування

Як вже зазначалося, цей критерій є найважливішим для українців. При виборі країни для переїзду біженці звертають увагу на можливість працевлаштуватися за фахом чи відповідно до досвіду, перспективи кар’єрного росту та рівень заробітної плати.

Навіть різниця у кількасот євро на місяць може стати вирішальним аргументом для переїзду до тієї чи іншої країни.

Соціальні зв’язки та близькість до родини

Багато переселенців обирають країни, де живуть їхні родичі чи друзі.

За наявності когось із рідних у іншій країні можна швидше адаптуватися, знайти перші підробітки, зрозуміти місцеві правила та побут.

Проте для тих, хто планує залишитися надовго, більш важливими стають економічні умови, навіть якщо країна знаходиться далі від України.

Географічна відстань — не завжди вирішальна

Зазначається, що українці, які планують повернення додому, частіше обирають сусідні держави.

Ті ж, хто бачить майбутнє за кордоном, розглядають віддалені країни з кращими умовами працевлаштування, навіть якщо це потребує подолання мовних та культурних бар’єрів.

Інші важливі фактори:

швидке визнання дипломів та кваліфікацій;

доступне житло;

робота без обов’язкового ідеального знання мови;

мінімізація бюрократичних процедур.

Нагадаємо, після широкомасштабного нападу росії на Україну 2022 року Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС.

