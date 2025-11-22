0 800 307 555
Перевірки ТЦК — які документи роботодавець має оформити вчасно

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право проводити перевірки на підприємствах. Проте, існує чіткий регламент та терміни, як це має відбуватися та що саме можуть перевірити працівники ТЦК.
Чи можуть працівники ТЦК проводити планові перевірки без попередження

Підприємства, які потрапили до планових перевірок територіальних центрів комплектування, отримують повідомлення про інспекцію не пізніше ніж за десять днів до її початку.
Цей строк дозволяє роботодавцям швидко підготувати або дооформити документи, які ТЦК обов’язково перевірятиме. Юристи наголошують, що за десять днів реально усунути більшість типових недоліків та привести військовий облік у відповідність до вимог законодавства.

Що перевіряє ТЦК на підприємствах

Першочергово ТЦК перевіряють списки персонального військового обліку та відомість оперативного обліку, які повинні відповідати актуальним даним щодо працівників, що підлягають військовому обліку.
Разом з ними ТЦК перевіряє наявність внутрішніх наказів, журналів та документів, що підтверджують організацію військового обліку на підприємстві.
Які документи повинні бути в наявності під час перевірки ТЦК:
  • списки персонального військового обліку (додаток 5 Порядку № 1487);
  • відомість оперативного обліку (додаток 12 Порядку № 1487);
  • наказ про покладання обов’язків щодо ведення військового обліку;
  • посадова інструкція відповідальної особи, де визначені обов’язки з ведення обліку;
  • наказ про визначення потреби в підвищенні кваліфікації відповідальних працівників;
  • графік звіряння даних списків із військово-обліковими документами працівників;
  • журнал або інший документ, що підтверджує ознайомлення працівників із правилами військового обліку;
  • журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку;
  • докази направлення до ТЦК повідомлень про прийняття, звільнення чи зміну облікових даних працівників;
  • докази направлення повідомлень про призначення чи звільнення відповідальних за військовий облік осіб;
  • докази направлення зведеного списку громадян, які підлягають приписці (за наявності таких працівників);
  • копії військово-облікових документів усіх працівників, що підлягають військовому обліку.

Документи, які роботодавець повинен подати до ТЦК

Повідомлення про призначення або звільнення відповідальних за військовий облік. Він подається протягом семи днів від видання наказу.
Також в ТЦК треба відправляти повідомлення про прийняття працівника, його звільнення або зміну облікових даних. Подання відбувається протягом семи днів з моменту наказу або до 5 числа наступного місяця, якщо змінилися дані.
Обов’язковим до подачі є зведений список працівників, які підлягають приписці до призовної дільники, та інформація про наявність транспортних засобів підприємства.
Ці документи мають бути підписані керівником і відповідальною особою, а також зареєстровані у службі діловодства. Надсилати їх до ТЦК без окремого запиту не потрібно — вони повинні бути готовими та зберігатися на підприємстві.
