Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців — деталі законопроєкту — Finance.ua
Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців — деталі законопроєкту

29
Уряд Німеччини планує скоротити державну фінансову підтримку для українських біженців, які прибуватимуть до країни після 1 квітня 2025 року.
Відповідний законопроєкт, з яким ознайомилося агентство Reuters, передбачає зменшення допомоги на приблизно 100 євро на місяць для кожного новоприбулого.
Якщо закон ухвалять, українці, які приїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть виплати вже не за системою Bürgergeld, а за законом про допомогу для шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz). Цей вид допомоги є нижчим за сумами.
За офіційними даними, в Німеччині зараз проживає близько 1,25 мільйона біженців з України. У період з 1 квітня по 30 червня 2025 року до країни вперше в’їхали приблизно 21 тисяча українців.

Читайте також: Як отримати посвідку на проживання та закріпитися в Європі

Законопроєкт має пройти схвалення в уряді та верхній палаті парламенту. Очікується, що він набуде чинності до кінця року.
Нагадаємо, раніше DW писало, що українцям, які звернулись у Німеччині за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що уряд країни планує посилити правила отримання соцвиплат безробітними. Зокрема це стосується допомоги Bürgergeld, яка призначена для тих, хто у пошуку роботи, людей з низькими доходами та біженців, включаючи українців. Можливе також посилення контролю за витратами на житло. Наприклад, можуть визначити ліміти на орендну плату та перевіряти розмір житлової площі.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
