У Німеччині планують посилити умови соцвиплат для безробітних: що варто знати — Finance.ua

У Німеччині планують посилити умови соцвиплат для безробітних: що варто знати Сьогодні 18:17 — Світ

У Німеччині планують посилити умови соцвиплат для безробітних: що варто знати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд країни планує посилити правила отримання соцвиплат безробітними.

Про це повідомляє DW.

Які обмеження можуть з’явитися

Зокрема це стосується допомоги Bürgergeld, яка призначена для тих, хто у пошуку роботи, людей з низькими доходами та біженців, включаючи українців.

Можливе також посилення контролю за витратами на житло. Наприклад, можуть визначити ліміти на орендну плату та перевіряти розмір житлової площі.

Мета посилення заходів

Із 2026 року у рамках реформи планують виплачувати базовий дохід. Як зазначає канцлер, це допоможе зекономити понад один чи два мільярди євро.

За словами Мерца, допомогу продовжать отримувати ті, хто її потребує. Проте канцлер заявив, що «люди, які можуть працювати, мають працювати».

Нагадаємо, українцям, які звернулись у Німеччині за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше , ніж тим, хто прибув раніше. Замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

Європейська правда За матеріалами:

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