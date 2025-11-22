Випробувальний строк для працівників: як це працює під час воєнного стану Вчора 17:28 — Особисті фінанси

Випробувальний строк для працівників: як це працює під час воєнного стану

Під час укладення трудового договору роботодавець може встановити працівникові випробувальний строк. Це поширена практика, однак навколо неї часто виникають плутанина та неправильні формулювання.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо про ключові правила, що допоможуть зрозуміти, як має виглядати законне оформлення випробування.

Що таке випробувальний строк

Випробувальний строк — це період, який встановлюється при укладенні трудового договору, щоб перевірити, чи відповідає працівник роботі, яку йому доручають.

Втім, часом роботодавці пропонують кілька місяців попрацювати за цивільно-правовим договором «для перевірки навичок», а вже після цього укласти трудовий договір. Фахівці наголошують, що такий підхід не є випробувальним строком у розумінні трудового законодавства.

Як правильно оформити випробування

Для офіційного встановлення випробувального строку роботодавець має видати наказ або розпорядження про прийняття працівника та повідомити про це податкову.

Підписання паперових примірників трудового договору у період воєнного стану не є обов’язковою вимогою. Якщо сторони домовляються про випробування, це потрібно чітко зафіксувати — у наказі чи в тексті трудового договору. При цьому обов’язкова письмова згода працівника.

Кому не можна встановлювати випробування

У мирний час існує перелік категорій працівників, яким заборонено встановлювати випробувальний строк (зокрема, ВПО та особам, звільненим у запас зі служби).

Проте під час воєнного стану ці обмеження не діють: випробування можна встановлювати всім працівникам без винятку.

Тривалість випробувального строку

За загальним правилом випробування може тривати до 3 місяців.

За погодженням із профспілкою цей строк можна продовжити до 6 місяців.

Для працівників робітничих професій максимальна тривалість — 1 місяць.

Окрема ситуація — державна служба. Для осіб, яких вперше призначають на посаду державної служби, випробування є обов’язковим і може тривати від 1 до 6 місяців.

Які наслідки має випробування

Випробувальний строк — це повноцінне працевлаштування: працівник отримує всі трудові гарантії, включно з оплатою праці, режимом роботи та правом на захист від незаконного звільнення.

Єдина відмінність полягає в механізмі звільнення: якщо роботодавець вважає, що працівник не відповідає посаді, він може розірвати трудовий договір у межах випробування, письмово попередивши працівника за 3 дні. Таке рішення можна оскаржити в місцевому загальному суді.

Читайте також 5 фатальних помилок на співбесіді, які грають проти кандидата

Якщо строк випробування минув, а працівник продовжує виконувати свої обов’язки, він автоматично вважається таким, що успішно пройшов випробування. Далі для нього діють стандартні трудові правила, без будь-яких особливостей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.