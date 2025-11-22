Топ країн для цифрових кочівників: огляд популярних віз і податкових умов Вчора 15:20 — Особисті фінанси

Топ країн для цифрових кочівників: огляд популярних віз і податкових умов

Уряди багатьох держав усвідомили, що цифрові кочівники — це ідеальний цільовий клас. Це фахівці з високим рівнем освіти, достатнім доходом і можливістю працювати дистанційно, не претендуючи на місцеві робочі місця. У результаті різні країни почали конкурувати між собою, пропонуючи спеціальні візи та податкові пільги.

Що таке Digital Nomad Visa

Віза Digital Nomad або віза цифрового кочівника призначена для фрилансерів, віддалених працівників та осіб із пасивним доходом. Документ дає змогу жити в іншій країні тривалий час і працювати онлайн без порушення міграційних правил.

Основна умова полягає у тому, що власник візи працює на клієнтів або компанії за межами країни проживання.

Зараз такі візи пропонують різні країни. Серед них Об’єднані Арабські Емірати, Мексика, Хорватія, Барбадос та інші популярні напрями.

Іспанія

Іспанія входить до переліку держав, які цифрові кочівники обирають найчастіше. Тут діє Digital Nomad Visa терміном до 5 років. Додатковою перевагою є пільгова ставка прибуткового податку 15% протягом перших 4 років проживання. Серед причин популярності також якість життя, м’який клімат і розвинена інфраструктура.

Португалія

Португалія традиційно приваблює фрилансерів. Тут доступні дві ключові візи: D8 Visa для цифрових кочівників і D7 Visa для осіб з пасивним доходом.

Поширені причини вибору Португалії пов’язані з кліматом, безпекою та активними спільнотами у Лісабоні і Порту.

ОАЕ

Для спеціалістів із високим доходом популярними залишаються Об’єднані Арабські Емірати. Дубай пропонує Remote Work Visa, а також повну відсутність податку на доходи фізичних осіб. Значною перевагою є сучасна інфраструктура та статус глобального бізнес-хабу.

Азійські напрямки

Таїланд залишається доступним варіантом для цифрових кочівників. Чіангмай часто називають неофіційною столицею цього руху. Попри певні складнощі з довгостроковими візами країна приваблює низькою вартістю життя та інфраструктурою для роботи онлайн.

Балі в Індонезії також стало одним з найпопулярніших напрямків. Тут сформована велика спільнота експатів, а низька вартість проживання та природні умови дозволяють поєднати роботу і відпочинок. Найпоширенішою залишається віза B211A на 60 днів з можливістю подовження.

Популярні напрямки для українських фрілансерів

Через повномасштабну війну багато українських IT-фахівців та високооплачуваних фрилансерів були змушені перенести свої офіси за кордон.

Серед найпопулярніших напрямків в українців, крім сусідніх європейських країн, таких як Польща і Чехія, виділяються:

Грузія — завдяки лояльному податковому режиму для ФОП (1%) і простоті легалізації;

Португалія та Іспанія приваблюють кліматом, якістю життя та наявністю спеціальних віз;

Туреччина, Таїланд, Індонезія (Балі) — класичні напрямки для «кочівників» через низькі ціни та сприятливий клімат.

