Польща може переглянути виплати «800+» для українських біженців — Finance.ua

У Польщі розглядають можливість скасування програми «800+» для українських біженців, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину.

Зміни можуть позбавити тисячі українських родин важливої фінансової підтримки на оренду житла, харчування та інші потреби дітей.

Про це заявив президент країни Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу Polsat

Він каже, що готовий до обговорення можливого скасування виплат для громадян України, які отримали статус біженців після початку повномасштабної війни.

Програма «800+» — один із ключових елементів польської демографічної політики. Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих (приблизно $220) на кожну дитину до 18 років. Первинно програма була орієнтована на підтримку польських родин, але згодом її поширили й на частину іноземців, у тому числі українців, які прибули після 24 лютого 2022 року та отримали офіційний статус біженця.

Мета ініціативи — стимулювати народжуваність, зменшити фінансове навантаження на родини та підвищити рівень життя сімей із дітьми. Навроцький наголосив, що демографічна політика Польщі має реалізовуватися планомірно та логічно, а тому не виключив змін у механізмі надання допомоги.

Президент зауважив, що готовий обговорювати як повне скасування виплат для іноземців, так і запровадження обмежень для тих, хто «не обов’язково потребує» цієї підтримки. У липні представник Прикордонної варти Польщі Шимон Мостицький повідомив, що з початку 2025 року з країни було депортовано майже 100 громадян України.

Польща — не єдина країна, де заговорили про зміну підходу до допомоги українським біженцям. Напередодні лідер німецької партії ХСС Маркус Зедер запропонував припинити виплачувати українцям «громадянську допомогу» з безробіття, замінивши її на базові виплати для біженців. Він пояснив свою позицію тим, що рівень підтримки в Німеччині для українців є одним із найвищих у світі, що, на його думку, знижує мотивацію працевлаштовуватись, навіть серед людей із високою кваліфікацією.

Поки що офіційного рішення щодо скасування «800+» для українців немає. Однак заява президента Навроцького свідчить, що тема стане предметом активних політичних дискусій у найближчі місяці. Експерти припускають, що у разі обмеження або скасування цієї програми українські родини можуть втратити значну частину фінансової підтримки.

