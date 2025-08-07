Скільки грошей платять українським біженцям у Європі: де найбільше — Finance.ua

Скільки грошей платять українським біженцям у Європі: де найбільше Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Скільки грошей платять українським біженцям у Європі: де найбільше

Після широкомасштабного нападу росії на Україну 2022 року Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС.

не встановлює єдиного для всіх країн рівня допомоги, отже він дуже різниться. Про це пише Однак директиван рівня допомоги, отже він дуже різниться. Про це пише dw.com

Польща

Тривалих поточних виплат українським біженцям у Польщі немає.

Українцям платять допомогу на дітей.

На першу дитину це у перерахунку майже 190 євро, на кожну наступну дитину платять дещо менше. Діти з особливими потребами отримують вищу допомогу. Непрацездатні, які мають важкі хронічні захворювання або інвалідність, можуть подати заявку на отримання соцдопомоги.

Угорщина

Влітку 2024 року уряд Віктора Орбана запровадив більш жорсткі критерії щодо того, які українці можуть претендувати на отримання тимчасового захисту. Західні області України, згідно з цими критеріями, вважаються «безпечними» для проживання.

Отже, вихідцям з цих областей в Угорщині не надається безкоштовне проживання у притулках для біженців.

За даними Human Rights Watch, тисячі українських біженців в Угорщині залишилися без житла. Дорослим, які мають статус тимчасового захисту, платять близько 55 євро на місяць, а на дитину — у перерахунку близько 34 євро.

Бельгія

Дорослі біженці з України отримують у Бельгії нині близько 1300 євро на особу щомісяця. Ця виплата регулярно індексується і неодноразово зростала з 2022 року.

Це — найвищий у ЄС рівень соціального захисту для українців, які мають статус тимчасового захисту.

Як і у Німеччині, у Бельгії українські біженці прирівняні у правах на соціальний захист до безробітних бельгійців. Українські шукачі притулку мають державне медичне страхування і в разі потреби мають право на проживання у державних притулках.

Додатково є можливість отримати субсидію на купівлю меблів, одяг, необхідні медичні засоби, такі як, скажімо, окуляри.

Швеція

Українці і українки у Швеції отримують не щомісячну допомогу, а щоденну виплату. Для дорослих, що проживають самі і не мають жодного доходу, вона становить у перерахунку від 180 до 190 євро.

На дітей надається допомога обсягом у майже 140 євро на місяць. Додатково можуть надаватися кошти, наприклад, на зимовий одяг чи дитячий візок.

Натомість медичне забезпечення не є повноцінним еквівалентом державному медичному страхуванню, безкоштовно надається лише екстрена допомога або невідкладні медичні послуги. У разі потреби надаються базові необхідні медзасоби, такі як окуляри.

Великобританія

У Великій Британії на першу дитину у сім’ї надається допомога в еквіваленті близько 30 євро. На кожну наступну — близько 20. Крім того, для організації догляду за дошкільнятами надаються додаткові виплати.

Пенсіонери (пенсійний вік від 66−67 років) отримують у перерахунку 230 євро на тиждень. Люди працездатного віку отримують різні види допомоги, однак обчислити їх складно, бо вони розраховуються залежно від індивідуальних обставин.

Програма Homes for Ukraine заохочує приватних осіб надавати біженцям з України безкоштовне житло, за що надається компенсація у близько 400 євро на місяць.

Новоприбулим шукачам притулку з України виплачується разова допомога, яка у перерахунку становить близько 230 євро.

