Які мотоцикли купували в жовтні (інфографіка)

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у жовтні склав 4,9 тисячі. Ці обсяги менші, ніж були у попередньому місяці (вересні) на 33,1%, проте більші, ніж було торік у жовтні-2024, на 9,8%.
Порівняння місяць до місяця у цій частині ринку скоріше показує сезонність, а рік до року — динаміку обсягів торгів мотоциклами.
Серед загальної кількості 57,9% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2828 шт.
На внутрішньому ринку було укладено 1694 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 34,7% від загальної кількості.
Ще 7,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (364 шт.).
За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):
  • Внутрішні перепродажі: −34,3% M-M, −1,9% Y-Y
  • Імпорт вживаних: −36,7% M-M, +31,4% Y-Y
  • Імпорт нових: −31,7% M-M, +15,6% Y-Y

Найпопулярніші мотоцикли

Лідерські позиції утримує Honda, що доводить незмінний попит на перевірену часом японську надійність. Поруч з нею — Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Це свідчить про те, що класичні «японці» залишаються цінним активом на вторинному ринку.
Водночас досить потужні позиції займають і доступніші, переважно китайські бренди: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark та Shineray. Це означає, що ринок чітко розділений на два табори: тих, хто шукає практичний та недорогий транспорт «тут і зараз», і тих, хто готовий перепродати або купити надійну, хоч і вікову, техніку іменитого виробника.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
