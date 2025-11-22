Ідеальні для великої родини: експерти визначили найкращі семимісні авто (фото) Сьогодні 01:16 — Технології&Авто

Семимісні моделі — вибір сімейних автомобілістів. Якщо раніше для великої родини обирали переважно мінівени, то тепер є альтернатива — кросовери з трьома рядами крісел.

Кращі сімейні авто на сучасному ринку визначило британське видання Autocar. Рейтинг сформували після тест-драйвів кількох десятків нових моделей.

Експерти оцінювали внутрішній простір, практичність, технології, якість виготовлення, динамічні характеристики та витрати на утримання. До топ 10 сімейних авто потрапили як кросовери, так і мінівени, які представляють різні сегменти та цінові категорії.

10 місце — Citroen Berlingo

Citroen Berlingo, Фото: Autocar

Мінівен Citroen Berlingo L2 — одна з найдоступніших семимісних моделей. У нього просторий салон, який легко трансформується та дозволяє утворити 3500-літровий багажник. Усередині чимало відсіків для дрібних речей, а комплектація Citroen Berlingo вже давно не бідна. У лінійці є електрична версія, але оптимальним залишається дизельний варіант.

Плюси:

просторі салон та багажник;

невисока ціна;

легка керованість.

Мінуси:

є питання до внутрішнього оздоблення;

малий запас ходу електричної версії.

9 місце — Volvo XC90

Volvo XC90, Фото: Volvo

Оновлений сімейний кросовер Volvo XC90 — чудова пропозиція в преміумсегменті. Ця модель створена 10 років тому, але її вік не відчувається. Авто комфортабельне, просторе, багато оснащене і дуже безпечне. Можна обрати «м'який» гібрид на 250 к. с. або потужний 455-сильний плагін-гібрид.

Плюси:

якісний і практичний салон;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

топовий плагін-гібрид доволі дорогий.

8 місце — Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron, Фото: Volkswagen

Семимісний кросовер Volkswagen Tayron прийшов на зміну Tiguan Allspace. Він гарно керується і якісний усередині, а також має широку лінійку бензинових, дизельних та плагін-гібридних модифікацій.

Плюси:

широка палітра версій;

великий (110 км) запас ходу плагін-гібрида на електротязі;

непоганий у керуванні.

Мінуси:

тісний третій ряд;

плагін-гібрид може бути лише п’ятимісним.

7 місце — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq, Фото: Skoda

Сімейний кросовер Skoda Kodiaq — дещо доступніший побратим Volkswagen Tayron, який також має широку лінійку версій. Є навіть заряджений 265-сильний варіант RS. До того ж, у Skoda Kodiaq просторий і практичний салон та непогано налаштоване шасі.

Плюси:

практичний салон;

гарне співвідношення ціна-якість;

тяговитий турбодизель.

Мінуси:

жорсткувата їзда.

6 місце — Land Rover Discovery

Discovery, Фото: Land Rover

Land Rover Discovery — сімейне авто для любителів виїхати на бездоріжжя. Він якісний усередині та просторий навіть на третьому ряду, а в п’ятимісній конфігурації об’єм багажника становить 1137 л. 350-сильний турбодизель тяговитий і дозволяє стартувати до сотні за 5,9 с.

Плюси:

якісний інтер’єр;

просторий салон;

гарна прохідність.

Мінуси:

висока ціна.

5 місце — Defender 110

Defender 110, Фото: Land Rover

Defender 110 не настільки просторий усередині, як Discovery, зате краще почувається на бездоріжжі. Звісно, позашляховик недешевий, але він багато оснащений і має непогане внутрішнє оздоблення.

Плюси:

чудова прохідність;

привабливий дизайн.

Мінуси:

чимала ціна;

великі габарити.

4 місце — Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan, Фото: Volkswagen

Класичний мінівен Volkswagen Multivan — найпросторіше авто у цьому рейтингу. До того ж, його салон може змінювати конфігурацію — крісла другого ряду розвертаються. Нинішнє покоління Volkswagen Multivan T7 значно краще керується та отримало плагін-гібридний варіант.

Плюси:

просторий салон з можливістю трансформації;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

зависока ціна;

плагін-гібрид має невеликий запас ходу на електротязі.

3 місце — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe, Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe не лише кардинально змінився зовні, але й став більшим та просторішим усередині. Зі складеним третім рядом він має 642-літровий багажник. Якість оздоблення також покращена, а комплектація багата. У лінійці є гібридна та плагін-гібридна модифікації.

Плюси:

просторі салон і багажник;

якісне внутрішнє оздоблення;

багате оснащення.

Мінуси:

дорогий плагін-гібрид.

2 місце — Kia EV9

Kia EV9, Фото: Kia

Сімейний електрокросовер Kia EV9 місткий усередині й навіть із трьома рядами сидінь має 333-літровий багажник. За доплату доступні поворотні крісла другого ряду. Велика батарея ємністю 99,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 560 км.

Плюси:

практичний салон;

великий запас ходу.

Мінуси:

великі розміри;

якість оздоблення не відповідає ціні.

1 місце — Dacia Jogger

Dacia Jogger, Фото: Dacia

Дешевий Dacia Jogger поєднує в собі риси кросовера, мінівена та універсала. Його третій ряд більше підійде дітям, зате багажник зі складеними кріслами сягає 2094 л. Dacia легкий у керуванні, а його 1,0-літровий турбомотор із «м'якою» гібридною установкою економічний, хоча і не надто потужний.

Плюси:

низька ціна;

економічний двигун.

Мінуси:

тісний третій ряд;

не найкраща динаміка.

Фокус За матеріалами:

