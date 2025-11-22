0 800 307 555
Ідеальні для великої родини: експерти визначили найкращі семимісні авто (фото)

Технології&Авто
222
Семимісні моделі — вибір сімейних автомобілістів. Якщо раніше для великої родини обирали переважно мінівени, то тепер є альтернатива — кросовери з трьома рядами крісел.
Кращі сімейні авто на сучасному ринку визначило британське видання Autocar. Рейтинг сформували після тест-драйвів кількох десятків нових моделей.
Експерти оцінювали внутрішній простір, практичність, технології, якість виготовлення, динамічні характеристики та витрати на утримання. До топ 10 сімейних авто потрапили як кросовери, так і мінівени, які представляють різні сегменти та цінові категорії.

10 місце — Citroen Berlingo

Citroen Berlingo
Citroen Berlingo, Фото: Autocar
Мінівен Citroen Berlingo L2 — одна з найдоступніших семимісних моделей. У нього просторий салон, який легко трансформується та дозволяє утворити 3500-літровий багажник. Усередині чимало відсіків для дрібних речей, а комплектація Citroen Berlingo вже давно не бідна. У лінійці є електрична версія, але оптимальним залишається дизельний варіант.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • невисока ціна;
  • легка керованість.

Мінуси:

  • є питання до внутрішнього оздоблення;
  • малий запас ходу електричної версії.

9 місце — Volvo XC90

Volvo XC90
Volvo XC90, Фото: Volvo
Оновлений сімейний кросовер Volvo XC90 — чудова пропозиція в преміумсегменті. Ця модель створена 10 років тому, але її вік не відчувається. Авто комфортабельне, просторе, багато оснащене і дуже безпечне. Можна обрати «м'який» гібрид на 250 к. с. або потужний 455-сильний плагін-гібрид.

Плюси:

  • якісний і практичний салон;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • топовий плагін-гібрид доволі дорогий.

8 місце — Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron, Фото: Volkswagen
Семимісний кросовер Volkswagen Tayron прийшов на зміну Tiguan Allspace. Він гарно керується і якісний усередині, а також має широку лінійку бензинових, дизельних та плагін-гібридних модифікацій.

Плюси:

  • широка палітра версій;
  • великий (110 км) запас ходу плагін-гібрида на електротязі;
  • непоганий у керуванні.

Мінуси:

  • тісний третій ряд;
  • плагін-гібрид може бути лише п’ятимісним.

7 місце — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq, Фото: Skoda
Сімейний кросовер Skoda Kodiaq — дещо доступніший побратим Volkswagen Tayron, який також має широку лінійку версій. Є навіть заряджений 265-сильний варіант RS. До того ж, у Skoda Kodiaq просторий і практичний салон та непогано налаштоване шасі.

Плюси:

  • практичний салон;
  • гарне співвідношення ціна-якість;
  • тяговитий турбодизель.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда.

6 місце — Land Rover Discovery

Discovery
Discovery, Фото: Land Rover
Land Rover Discovery — сімейне авто для любителів виїхати на бездоріжжя. Він якісний усередині та просторий навіть на третьому ряду, а в п’ятимісній конфігурації об’єм багажника становить 1137 л. 350-сильний турбодизель тяговитий і дозволяє стартувати до сотні за 5,9 с.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • просторий салон;
  • гарна прохідність.

Мінуси:

  • висока ціна.

5 місце — Defender 110

Defender 110
Defender 110, Фото: Land Rover
Defender 110 не настільки просторий усередині, як Discovery, зате краще почувається на бездоріжжі. Звісно, позашляховик недешевий, але він багато оснащений і має непогане внутрішнє оздоблення.

Плюси:

  • чудова прохідність;
  • привабливий дизайн.

Мінуси:

  • чимала ціна;
  • великі габарити.

4 місце — Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan, Фото: Volkswagen
Класичний мінівен Volkswagen Multivan — найпросторіше авто у цьому рейтингу. До того ж, його салон може змінювати конфігурацію — крісла другого ряду розвертаються. Нинішнє покоління Volkswagen Multivan T7 значно краще керується та отримало плагін-гібридний варіант.

Плюси:

  • просторий салон з можливістю трансформації;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • зависока ціна;
  • плагін-гібрид має невеликий запас ходу на електротязі.

3 місце — Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe, Фото: Hyundai
Новий Hyundai Santa Fe не лише кардинально змінився зовні, але й став більшим та просторішим усередині. Зі складеним третім рядом він має 642-літровий багажник. Якість оздоблення також покращена, а комплектація багата. У лінійці є гібридна та плагін-гібридна модифікації.

Плюси:

  • просторі салон і багажник;
  • якісне внутрішнє оздоблення;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • дорогий плагін-гібрид.

2 місце — Kia EV9

Kia EV9
Kia EV9, Фото: Kia
Сімейний електрокросовер Kia EV9 місткий усередині й навіть із трьома рядами сидінь має 333-літровий багажник. За доплату доступні поворотні крісла другого ряду. Велика батарея ємністю 99,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 560 км.

Плюси:

  • практичний салон;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • великі розміри;
  • якість оздоблення не відповідає ціні.

1 місце — Dacia Jogger

Dacia Jogger
Dacia Jogger, Фото: Dacia
Дешевий Dacia Jogger поєднує в собі риси кросовера, мінівена та універсала. Його третій ряд більше підійде дітям, зате багажник зі складеними кріслами сягає 2094 л. Dacia легкий у керуванні, а його 1,0-літровий турбомотор із «м'якою» гібридною установкою економічний, хоча і не надто потужний.

Плюси:

  • низька ціна;
  • економічний двигун.

Мінуси:

  • тісний третій ряд;
  • не найкраща динаміка.
Фокус
Авто
