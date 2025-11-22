Ідеальні для великої родини: експерти визначили найкращі семимісні авто (фото)
Семимісні моделі — вибір сімейних автомобілістів. Якщо раніше для великої родини обирали переважно мінівени, то тепер є альтернатива — кросовери з трьома рядами крісел.
Кращі сімейні авто на сучасному ринку визначило британське видання Autocar. Рейтинг сформували після тест-драйвів кількох десятків нових моделей.
Експерти оцінювали внутрішній простір, практичність, технології, якість виготовлення, динамічні характеристики та витрати на утримання. До топ 10 сімейних авто потрапили як кросовери, так і мінівени, які представляють різні сегменти та цінові категорії.
10 місце — Citroen Berlingo
Мінівен Citroen Berlingo L2 — одна з найдоступніших семимісних моделей. У нього просторий салон, який легко трансформується та дозволяє утворити 3500-літровий багажник. Усередині чимало відсіків для дрібних речей, а комплектація Citroen Berlingo вже давно не бідна. У лінійці є електрична версія, але оптимальним залишається дизельний варіант.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- невисока ціна;
- легка керованість.
Мінуси:
- є питання до внутрішнього оздоблення;
- малий запас ходу електричної версії.
9 місце — Volvo XC90
Оновлений сімейний кросовер Volvo XC90 — чудова пропозиція в преміумсегменті. Ця модель створена 10 років тому, але її вік не відчувається. Авто комфортабельне, просторе, багато оснащене і дуже безпечне. Можна обрати «м'який» гібрид на 250 к. с. або потужний 455-сильний плагін-гібрид.
Плюси:
- якісний і практичний салон;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- топовий плагін-гібрид доволі дорогий.
8 місце — Volkswagen Tayron
Семимісний кросовер Volkswagen Tayron прийшов на зміну Tiguan Allspace. Він гарно керується і якісний усередині, а також має широку лінійку бензинових, дизельних та плагін-гібридних модифікацій.
Плюси:
- широка палітра версій;
- великий (110 км) запас ходу плагін-гібрида на електротязі;
- непоганий у керуванні.
Мінуси:
- тісний третій ряд;
- плагін-гібрид може бути лише п’ятимісним.
7 місце — Skoda Kodiaq
Сімейний кросовер Skoda Kodiaq — дещо доступніший побратим Volkswagen Tayron, який також має широку лінійку версій. Є навіть заряджений 265-сильний варіант RS. До того ж, у Skoda Kodiaq просторий і практичний салон та непогано налаштоване шасі.
Плюси:
- практичний салон;
- гарне співвідношення ціна-якість;
- тяговитий турбодизель.
Мінуси:
- жорсткувата їзда.
6 місце — Land Rover Discovery
Land Rover Discovery — сімейне авто для любителів виїхати на бездоріжжя. Він якісний усередині та просторий навіть на третьому ряду, а в п’ятимісній конфігурації об’єм багажника становить 1137 л. 350-сильний турбодизель тяговитий і дозволяє стартувати до сотні за 5,9 с.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- просторий салон;
- гарна прохідність.
Мінуси:
- висока ціна.
5 місце — Defender 110
Defender 110 не настільки просторий усередині, як Discovery, зате краще почувається на бездоріжжі. Звісно, позашляховик недешевий, але він багато оснащений і має непогане внутрішнє оздоблення.
Плюси:
- чудова прохідність;
- привабливий дизайн.
Мінуси:
- чимала ціна;
- великі габарити.
4 місце — Volkswagen Multivan
Класичний мінівен Volkswagen Multivan — найпросторіше авто у цьому рейтингу. До того ж, його салон може змінювати конфігурацію — крісла другого ряду розвертаються. Нинішнє покоління Volkswagen Multivan T7 значно краще керується та отримало плагін-гібридний варіант.
Плюси:
- просторий салон з можливістю трансформації;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- зависока ціна;
- плагін-гібрид має невеликий запас ходу на електротязі.
3 місце — Hyundai Santa Fe
Новий Hyundai Santa Fe не лише кардинально змінився зовні, але й став більшим та просторішим усередині. Зі складеним третім рядом він має 642-літровий багажник. Якість оздоблення також покращена, а комплектація багата. У лінійці є гібридна та плагін-гібридна модифікації.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- якісне внутрішнє оздоблення;
- багате оснащення.
Мінуси:
- дорогий плагін-гібрид.
2 місце — Kia EV9
Сімейний електрокросовер Kia EV9 місткий усередині й навіть із трьома рядами сидінь має 333-літровий багажник. За доплату доступні поворотні крісла другого ряду. Велика батарея ємністю 99,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 560 км.
Плюси:
- практичний салон;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- великі розміри;
- якість оздоблення не відповідає ціні.
1 місце — Dacia Jogger
Дешевий Dacia Jogger поєднує в собі риси кросовера, мінівена та універсала. Його третій ряд більше підійде дітям, зате багажник зі складеними кріслами сягає 2094 л. Dacia легкий у керуванні, а його 1,0-літровий турбомотор із «м'якою» гібридною установкою економічний, хоча і не надто потужний.
Плюси:
- низька ціна;
- економічний двигун.
Мінуси:
- тісний третій ряд;
- не найкраща динаміка.
