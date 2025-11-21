Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери Вчора 21:00 — Технології&Авто

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери

За даними Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 1635 од. (92% вживані);

місто Київ — 1252 од. (52% вживані);

Київська обл. — 850 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. — 847 од. (71% вживані);

Одеська обл. — 573 од. (70% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Мешканці Львівщини та Одеської обл. частіше обирали BYD Song Plus.

Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

TESLA Model Y — в м. Києві, Київській та Дніпропетровській обл.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.