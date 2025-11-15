ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок з-за кордону (інфографіка) Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

За жовтень українці придбали понад 26,1 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік, а порівняно з вереснем попит зріс на 12%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які вживані автівки з-за кордону купували українці

Як зазначають аналітики, найбільша частка на ринку належала бензиновим автомобілям — 44%.

Далі йдуть електрокари (30%), дизельні авто (18%), гібриди (5%) та машини з газобалонним обладнанням (3%).

Середній вік імпортованих вживаних машин у жовтні становив 8,2 року.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

З початку року українці придбали 207,9 тисячі імпортованих легковиків із пробігом. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

