ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок з-за кордону (інфографіка)
За жовтень українці придбали понад 26,1 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік, а порівняно з вереснем попит зріс на 12%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які вживані автівки з-за кордону купували українці
Як зазначають аналітики, найбільша частка на ринку належала бензиновим автомобілям — 44%.
Далі йдуть електрокари (30%), дизельні авто (18%), гібриди (5%) та машини з газобалонним обладнанням (3%).
Середній вік імпортованих вживаних машин у жовтні становив 8,2 року.
Лідером серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.
З початку року українці придбали 207,9 тисячі імпортованих легковиків із пробігом. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
