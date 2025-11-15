0 800 307 555
Quantinuum розробила найточніший у світі квантовий комп’ютер Helios

Фото: Quantinuum
Компанія Quantinuum оголосила про запуск Helios — найпотужнішого на сьогодні квантового комп’ютера, який встановив рекорд із точності та масштабованості.
Система, створена на базі попередньої моделі H2, майже подвоїла кількість кубітів.

У чому полягає технологічний прорив Helios

Helios оснащено 98 повністю зв’язаними кубітами і демонструє найвищу в галузі точність: 99,9975% для однокубітних і 99,921% для двокубітних вентилів. Таких показників не має жодна інша комерційна система.
За словами генерального директора компанії Раджиба Хазри, Helios — це гармонійне поєднання апаратного й програмного забезпечення, яке створює унікальну платформу для наукових відкриттів.
Під час тестів із використанням методу випадкового відбору ланцюгів (RCS) — того самого, що Google застосовувала для демонстрації квантової переваги — Helios досяг результатів, які класичним суперкомп’ютерам виконати практично неможливо.
За підрахунками Quantinuum, для досягнення аналогічної продуктивності класична система мала б спожити більше енергії, ніж виробляє Сонце, тоді як Helios працює на рівні енергоспоживання звичайної серверної стійки.
У новій архітектурі іонної пастки використано барієві кубіти замість ітербієвих. Це дозволило перейти на лазери видимого діапазону замість ультрафіолетових, знизити витрати та підвищити надійність. Барій також забезпечує можливість виявлення й усунення помилок на атомному рівні, що покращує стабільність обчислень.
Helios здатен поєднувати класичні й квантові обчислення, прискорені графічними процесорами, у межах однієї програми. Завдяки цьому система може динамічно адаптувати алгоритми в реальному часі.
З 98 фізичних кубітів 94 перетворюються на логічні, повністю заплутані в одному з найбільших квантових станів, коли-небудь зафіксованих.
Використовуючи код Iceberg, розроблений Quantinuum, система досягає майже ідеальної точності та виправляє 48 логічних помилок при коефіцієнті кодування 2:1 — результат, що ще донедавна вважався недосяжним.
Helios уже застосовується у наукових і корпоративних дослідженнях, включно з проєктами SoftBank та JPMorgan Chase, а також у моделюванні високотемпературної надпровідності й квантового магнетизму.
Система доступна через хмарну платформу Quantinuum або у локальному розгортанні з підтримкою чипів NVIDIA GB200.
За матеріалами:
НВ
