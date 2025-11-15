У Китаї показали електрифікований преміальний кросовер із душем у багажнику (фото)
Лінійку китайського бренду IM поповнила флагманська модель LS9. Великий кросовер багато оснащений та отримав потужну електрифіковану установку, а його запас ходу перевищує 1500 км. Новий IM LS9 надходить у продаж на батьківщині з 12 листопада за ціною від 336 900 до 366 900 юанів ($46 800 — 51 000).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
IM LS9 є найдорожчою моделлю в лінійці преміального бренду концерну SAIC. Не виключено, що її почнуть експортувати під маркою MG, як інші моделі IM.
Сімейний кросовер IM LS9 вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і вигнутою віконною лінією. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.
Розміри IM LS9 2026:
- довжина — 5279 мм;
- ширина — 2000 мм;
- висота — 1806 мм;
- колісна база — 3160 мм.
У салоні IM LS9 встановили великий 27,1-дюймовий дисплей для водія та менший 15,6-дюймовий екран для пасажира. Крім того, є телевізор у стелі для задніх рядів.
Китайський кросовер IM LS9 пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла першого і другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж.
Також комплектація включає холодильник, потужну акустику Bang&Olufsen та систему напівавтономного руху.
Особливої згадки заслуговує портативний душ, встановлений у багажнику для поїздок на природу. Він доповнений 10-літровим баком для води та бойлером потужністю 1,2 кВт, який здатен за 10 хвилин підігріти воду до температури 45 градусів. До того ж, сидіння можна розкласти та утворити в салоні спальні місця.
Новий IM LS9 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та парою електромоторів, які сумарно видають 530 к. с. та 670 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а комбінована витрата пального — 2,8 л на 100 км.
Велика батарея ємністю 66 кВт∙год дозволяє подолати 402 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1508 км.
Поділитися новиною
Також за темою
Quantinuum розробила найточніший у світі квантовий комп’ютер Helios
Toyota створила крісло з рухомими «ногами» для маломобільних людей (фото, відео)
Renault випустить сімейний мінівен-кемпер Trafic з кухнею та диваном (фото)
Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може змінювати зовнішність (фото)
У Китаї показали електрифікований преміальний кросовер із душем у багажнику (фото)
Apple розробляє нові супутникові функції для iPhone — інсайдер