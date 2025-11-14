BMW випустить електричне дводверне купе (фото) Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

BMW починає один із найамбіційніших капітальних ремонтів своєї продуктової лінійки за всю історію компанії. Протягом наступних кількох років німецький автовиробник представить десятки нових або повністю оновлених моделей. Серед них може з’явитися особливий проект — дводверне електричне купе i4.

За даними інсайдерів, майбутнє купе з внутрішнім кодовим ім’ям NA2 стане повністю електричним наступником сьогоднішнього 4-серійного купе, якщо отримає остаточне схвалення на виробництво. Окрім цього, існує ймовірність появи кабріолета i4, який у планах отримав код NA3.

Візуалізації майбутнього купе, створені студією Sugar Design, демонструють сучасну інтерпретацію стилю BMW Neue Klasse. Передня частина моделі виглядає довгою та низькою, з гострими фарами та стрункими ниркоподібними решітками, а боки та задня частина підкреслюють спортивну елегантність авто. Дводверний формат надає автомобілю більш динамічний вигляд порівняно з чотиридверним концептом Vision Neue Klasse.

