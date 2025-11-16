ШІ не виправдав очікувань: чому компанії повертають звільнених працівників Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

ШІ не виправдав очікувань: чому компанії повертають звільнених працівників

Люди по всьому світу продовжують втрачати роботу через штучний інтелект (ШІ). Водночас на ринку праці намітилася цікава тенденція: деякі роботодавці наймають звільнених працівників повторно в рамках «бумерангу звільнень».

Про це пише Axios.

ШІ замість людей

У статті зазначається, що платформа Visier провела аналіз, під час якого:

вивчила дані про 2,4 мільйона співробітників 142 компаній по всьому світу;

з’ясувала, що понад 5% звільнених співробітників у підсумку поверталася до колишніх роботодавців.

Це означає, що ШІ наразі не може бути серйозною причиною для звільнення великої кількості працівників.

За словами директорки Visier Андреа Дерлер, ідея про те, що штучний інтелект отримує усі робочі місця, все ще не доведена.

Так, темпи повторного найму зростають навіть на тлі впровадження агентів на базі штучного інтелекту та цифрових працівників.

ШІ поки що не зможе повністю замінити людину

Повторний найм, як зазначається у статті, свідчить про більш серйозну проблему планування для керівників.

Дослідники кажуть, що багатьом керівникам на високих посадах бракує часу на вивчення можливостей ШІ та скільки це коштуватиме порівняно з тим, скільки завдань може виконати людина.

За даними програмної платформи Orgvue, на кожен долар, заощаджений компанією завдяки звільненням, припадає 1,27 долара на ШІ, якщо враховувати витрати, які часто не беруться до уваги, як-от страхування з безробіття, вихідні допомоги та багато іншого.

Тим часом повідомлення про те, що компанії скорочують персонал непокоїть працівників, але тішать інвесторів.

Відповідно, ці дані вказують на те, що пропозиція повернутися в офіс може стати більш вірогідною, оскільки компанії зазнають труднощів із впровадженням ШІ.

