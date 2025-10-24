Meta звільняє 600 працівників з відділу штучного інтелекту Сьогодні 02:16 — Світ

Meta звільняє 600 працівників з відділу штучного інтелекту

Компанія Meta оголосила про скорочення близько 600 співробітників, які працювали у командах, пов’язаних із розробкою технологій штучного інтелекту. Звільнення торкнуться фахівців, що займалися інфраструктурою, продуктами та довгостроковими дослідженнями в галузі ШІ, однак не зачеплять новостворений підрозділ TBD Lab, де зосереджено більшість нових спеціалістів, залучених компанією цього року за великі кошти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Оптимізація для швидших рішень

WSJ ознайомилося з внутрішньою службовою запискою Meta. Там компанія пояснила, що оптимізація штату покликана підвищити ефективність роботи команд.

«Зменшивши розмір нашої команди, ми зможемо швидше ухвалювати рішення. Кожен співробітник отримає більше відповідальності, впливу та простору для дій», — зазначив Александр Ван, головний директор зі штучного інтелекту Meta.

Масштабні інвестиції у ШІ

За словами Вана, структура Meta Superintelligence Labs, створена для посилення напрямку розробки ШІ, залишається без змін, а компанія і надалі продовжуватиме активно наймати фахівців. Він також підтвердив, що більшість працівників, яких торкнуться звільнення, зможуть перейти на інші посади в межах Meta, де їхній досвід і знання залишаються актуальними.

Нагадаємо, що Meta інвестувала мільйони доларів у залучення провідних дослідників штучного інтелекту. Частину з них запросили особисто — генеральний директор компанії Марк Цукерберг організовував приватні зустрічі та обіди, пропонуючи кандидатам високі багатомільйонні пакети оплати.

У результаті Meta вдалося переманити понад 50 інженерів і дослідників з таких компаній, як OpenAI, Google та Apple. Більшість з них увійшли до секретного підрозділу TBD Lab, який безпосередньо підпорядковується Цукербергу.

Попри масштабний набір, Meta нині стикається з управлінськими викликами. Частина нових співробітників уже залишила компанію, а деякі вимагають підвищення зарплат або прагнуть переведення до престижніших напрямів.

Фокус на «суперінтелект»

Останні зміни в компанії відбуваються на тлі перегляду стратегії Meta у сфері штучного інтелекту після невдалого запуску мовної моделі Llama навесні цього року. З того часу Meta намагається посилити свої позиції у змаганні з лідерами ринку — OpenAI, Google та Anthropic.

Для цього компанія придбала 49% акцій стартапу Scale AI та запросила його засновника Александра Вана очолити новий напрям Meta Superintelligence Labs, який відповідає за створення систем із потенціалом штучного «суперінтелекту». Проте світові лідери технологій та громадські діячі закликають заборонити створення надрозумної системи, оскільки це може призвести до глибоких суспільних потрясінь.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

