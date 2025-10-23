0 800 307 555
У Луврі оцінили збитки після пограбування у 88 млн євро

Світ
20
Французький музей Лувр підрахував збитки внаслідок пограбування 19 жовтня, котрі нині становлять 88 мільйонів євро.
Про це пише видання Le Figaro.
Куратор Лувру оцінив збиток у 88 мільйонів євро. Сума вражає, втім, це не можна порівняти з історичним збитком, зазначила прокурорка Лора Беккуа.
Вона додала, що злочинці не отримають цю суму, якщо захочуть переплавити коштовності.
Пограбування тривало сім хвилин. Згідно з попередніми висновками, злочинці отримали доступ до будівлі на березі Сени, де тривають будівельні роботи. Вони скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо до кімнати в галереї Аполлона.
Врешті зловмисники викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона. Серед них намисто, тіару, брошку та інші прикраси.

Подробиці пограбування Лувру

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив деталі пограбування паризького музею, котре тривало лише сім хвилин. За його словами, невідомі особи проникли у будівлю зовні за допомогою вантажного ліфта та викрали «неоціненні коштовності». Пограбування сталося вранці 19 жовтня під час відкриття музею. Імовірно, діяла організована команда, котра заздалегідь провела розвідку. Скло у будівлі було розрізане.
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що викрадені твори мистецтва обов’язково знайдуть, а винних притягнуть до відповідальності. Макрон також нагадав, що у межах проєкту Louvre Nouvelle Renaissance, започаткованого у січні, планують посилити безпеку музею.
За матеріалами:
Букви
