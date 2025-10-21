0 800 307 555
укр
Кіпр запровадив закон про кримінальну відповідальність за обхід санкцій проти росії

Світ
45
Кіпр ухвалив зміни до законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність за обхід санкцій, запроваджених проти росії. Це зроблено для виконання директиви Європарламенту, згідно з якою усі країни-члени ЄС мали ухвалити такі норми ще до 20 травня.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
На цей момент відповідні зміни раніше внесли лише Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина, Фінляндія та Швеція. Після цього Єврокомісія вимагала зробити те саме ще від 18 держав, окрім Нідерландів, де такий закон уже діє, і Данії, для якої зроблено виняток.

Що вважатиметься злочином

У Кіпрі тепер під кримінальну відповідальність підпадає надання економічних ресурсів особам або компаніям, які перебувають під санкціями.
Для громадян росії, які мають кіпрський паспорт, порушенням можуть вважати, зокрема, наявність рахунків у російських банках, що під санкціями, роботу в компаніях зі списку санкцій ЄС або надання послуг бізнесу з російською участю, наприклад консалтингових.

Скасування «золотих паспортів»

У 2024 році влада Кіпру позбавила громадянства 77 іноземців, які отримали паспорти за інвестиційною програмою. Серед них було семеро російських мільярдерів, зокрема Олег Дерипаска та Михайло Гуцерієв.
Програму «золотих паспортів» Кіпр зупинив ще у 2020 році через численні зловживання. За даними 2019 року, близько 40% виданих у межах програми паспортів отримали громадяни росії.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Документ передбачає поетапне припинення імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ). Повна заборона має набути чинності з 1 січня 2028 року.
За матеріалами:
Finance.ua
