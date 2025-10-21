Відновлення Сектора Гази після війни може коштувати $50 млрд Сьогодні 09:44 — Світ

Відновлення Сектора Гази після війни може коштувати $50 млрд

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф оцінив вартість відновлення та реконструкції сектора Гази після двох років війни приблизно у 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Sky News.

«Можливо, трохи менше, а можливо, трохи більше», — зазначив Віткофф, додавши, що для регіону це «не так вже й багато грошей».

Президент США Дональд Трамп заявив, що, якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він може дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю повернути війська на територію.

Читайте також Україна готує запуск міжнародної комісії з виплати компенсацій за збитки від війни

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, вартість відбудови України вже перевищує 520 мільярдів доларів.

Ця сума передбачає не тільки компенсацію зруйнованого, а й фінансування проєктів, які необхідні для модернізації української економіки.

Водночас, у лютому Світовий банк дійшов висновку , що потреби відновлення України протягом наступних 10 років сягатимуть близько 524 млрд доларів. Упродовж 2024 року цей показник зріс на 38 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.