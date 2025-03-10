Оцінка відновлення України за рік зросла до 524 млрд доларів — Світовий банк Сьогодні 10:10

Оцінка відновлення України за рік зросла до 524 млрд доларів — Світовий банк

Загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має становити 524 млрд доларів. Такі дані перевищують попередню оцінку на 38 млрд доларів.

Про це свідчить новий звіт Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), йдеться у статті Finance.ua.

Де потрібні найбільші інвестиції?

Сфера Сума (долари США) Житловий сектор 84 млрд Транспорт 78 млрд Енергетика та видобування 68 млрд Торгівля та промисловість 64 млрд Сільське господарство 55 млрд Розчищення руйнувань 13 млрд

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2025 року уряд України за підтримки партнерів-донорів виділив 7,37 млрд доларів на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як транспорт, енергетика, житлове будівництво, водопостачання, освіта, охорона здоровʼя, протимінна діяльність та соціальний захист. Водночас 2025 року загальний дефіцит фінансування становить 9,96 млрд доларів.

RDNA4 наголошує, що відновлення України тісно пов’язане з її євроінтеграцією. Усі інвестиції мають відповідати принципу «відбудувати краще» (Build Back Better), що передбачає екологічність, інклюзивність та сталість.

Детальніше про те, які сфери будуть цікаві інвесторам після закінчення війни та що буде актуальним — читайте у статті за посиланням.

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