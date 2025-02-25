Скільки коштуватиме відновлення України — свіжі дані Світового банку — Finance.ua
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Скільки коштуватиме відновлення України — свіжі дані Світового банку

Казна та Політика
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Скільки коштуватиме відновлення України — свіжі дані Світового банку
Скільки коштуватиме відновлення України — свіжі дані Світового банку
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро.
Про це він заявив на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в Києві.
«Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об’єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю», — сказав Шмигаль.
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Прем’єр зазначив, що Україна пропонує Європі відчутні стратегічні переваги: енергетичні ресурси, важливі мінерали, такі як літій, титан, уран, природний газ, водень, а також продовольчу безпеку.
«Наш потенціал відновлюваної енергії допоможе ЄС досягти своїх амбітних кліматичних цілей. Наші газосховища можуть слугувати надійним резервом у кризовий період. Україна є одним із європейських лідерів цифрової трансформації та ІТ-інновацій, як у державному управлінні, так і в приватному секторі. Наші унікальні цифрові рішення можуть підвищити ефективність ЄС і покращити доступ до державних послуг для європейських громадян», — додав Шмигаль.
Як свідчать свіжі дані Світового банку, загальна вартість відновлення України після вторгнення росії зросла до $524 млрд з $486 млрд. Cтаном на 31 грудня 2024 року загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні протягом наступного десятиліття становитиме $524 млрд, що приблизно у 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України на 2024 рік. Ця цифра на 8%, або приблизно на $37 млрд перевищує попередню оцінку у $486 млрд, що відображає масштаби поточних та зростаючих руйнувань.
Серед головних секторів, які постраждали, — житловий сектор (понад 2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. В енергетичному секторі зафіксовано зростання пошкоджених або зруйнованих обʼєктів на 93%, зокрема у сфері генерації, передачі та розподілу електроенергії.
Із загальної суми довгострокових потреб у реконструкції та відновленні найбільші потреби припадають на житловий сектор (майже $84 млрд). Далі йдуть транспортний сектор (майже $78 млрд), енергетика і видобувна промисловість (майже $68 млрд), торгівля і промисловість (понад $64 млрд) і сільське господарство (понад $55 млрд). Лише витрати на розчищення та утилізацію завалів у всіх секторах сягають майже $13 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • відповідно до оцінки RDNA-3, яку уряд зробив зі Світовим банком, потреби на відбудову складають 486 млрд доларів. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тисяч житлових будівель, до 4 тисяч шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об’єктів;
  • Кабінет Міністрів створив Міжвідомчу робочу групу з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії;
  • раніше Міністерство економіки представило концептуальну записку Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу. Потреби у фінансуванні відновлення України після війни оцінюються експертами у 400−500 млрд євро;
  • збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів, заявляв Володимир Зеленський.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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