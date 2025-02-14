Гроші на відбудову: уряд створив робочу групу щодо вилучення на користь України заморожених активів рф — Finance.ua
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Гроші на відбудову: уряд створив робочу групу щодо вилучення на користь України заморожених активів рф

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів створив Міжвідомчу робочу групу з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 14 лютого.
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«Наша позиція чітка та абсолютно незмінна: всі російські заморожені активи мають бути повністю конфісковані та використані для відбудови та зміцнення Української держави. Ми постійно працюємо над цим завданням. Сьогодні створюємо Міжвідомчу робочу групу з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії. Продовжуємо також роботу над розробкою Міжнародного компенсаційного механізму», — поінформував він.
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Шмигаль додав, що одним із ключових елементів фінансової стійкості України є 50 мільярдів доларів від партнерів України, які забезпечені прибутками від заморожених російських активів. Він нагадав, що доступ до цих коштів маємо отримати цього року.
За матеріалами:
Укрінформ
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