Гроші на відбудову: уряд створив робочу групу щодо вилучення на користь України заморожених активів рф — Finance.ua

Гроші на відбудову: уряд створив робочу групу щодо вилучення на користь України заморожених активів рф Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів створив Міжвідомчу робочу групу з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 14 лютого.

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«Наша позиція чітка та абсолютно незмінна: всі російські заморожені активи мають бути повністю конфісковані та використані для відбудови та зміцнення Української держави. Ми постійно працюємо над цим завданням. Сьогодні створюємо Міжвідомчу робочу групу з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії. Продовжуємо також роботу над розробкою Міжнародного компенсаційного механізму», — поінформував він.

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Шмигаль додав, що одним із ключових елементів фінансової стійкості України є 50 мільярдів доларів від партнерів України, які забезпечені прибутками від заморожених російських активів. Він нагадав, що доступ до цих коштів маємо отримати цього року.

Укрінформ За матеріалами:

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