Україна отримала від ЄС перші три мільярди євро від російських заморожених активів — Finance.ua

Україна отримала від ЄС перші три мільярди євро від російських заморожених активів Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Україна отримала від ЄС перші три мільярди євро від російських заморожених активів, freepik

У п’ятницю, 10 січня, до держбюджету надійшло 3 млрд євро. ЄС вперше спрямував кошти Україні, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року.

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Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5−3 млрд євро на рік.

Куди спрямують кошти

«Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Це необхідна та своєчасна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України, нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті та забезпечення соціальної сфери. Вдячний партнерам з ЄС за реалізацію механізму, який змушує росію платити за збитки, які вона завдає Україні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала , що через майже три роки від початку повномасштабної війни Україна може «продовжувати розраховувати на своїх друзів і партнерів».

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2025

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