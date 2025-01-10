На «Рамштайні» домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 мільярди — Зеленський — Finance.ua
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На «Рамштайні» домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 мільярди — Зеленський

Казна та Політика
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На «Рамштайні» домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 мільярди — Зеленський
На «Рамштайні» домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 мільярди — Зеленський
Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулось 9 січня, було досягнуто домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів.
Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії, коментуючи підсумки засідання.
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«Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони — це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на 2 мільярди доларів щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції», — розповів президент.
За його словами, все це, безумовно, посилює Україну.
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«Я дуже радий, що відразу підключилася така кількість країн. Вони будуть з нами. Затверджено стратегію на 2025 рік+. Ми розуміємо, що наша армія буде посилена всією цією зброєю, усіма цими пакетами», — відзначив Зеленський.
Він також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося. «Тому що всі розуміють, що наступна зустріч буде в лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу», — наголосив глава держави.
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Він додав, що питання не в назві — головне, щоб приймалися важливі рішення на підтримку України.
Серед важливих підсумків «Рамштайну» Зеленський назвав гарантовані поставки додаткових систем ППО: «У нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем (раніше президент заявляв, що саме стільки систем Patriot не вистачає, аби повністю закрити небо від російських ракет. — Ред.), скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали».
За матеріалами:
Укрінформ
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