США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн — Finance.ua

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

США виділяють пакет військової допомоги Україні в обсязі $500 млн. Пакет знаменує кінець близько $65 млрд допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Джо Байдена надіслала Україні після вторгнення росії у лютому 2022 року. Обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду менш як за два тижні, критикував цю допомогу і пообіцяв швидко закінчити війну.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» 9 січня.

«Я оголошую сьогодні про новий пакет допомоги, який оцінюється приблизно в $500 млн», — заявив міністр оборони США.

Він включає додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

«Тут, у Рамштайні, я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки — і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати», — наголосив Остін.

США та інші учасники Контактної групи з оборони України загалом зобов’язалися виділити вже понад $122 млрд на допомогу у сфері безпеки українському народу від початку вторгнення рф, повідомив Остін.

«За останні декілька років ми зробили все необхідне, щоб надати Україні потрібну їй безпекову допомогу. І разом ми зобов’язалися виділити понад 122 мільярди доларів на безпекову допомогу та розширили заводи у всьому світі», — сказав він.

Очільник Пентагону зазначив, що у відсотковому відношенні до ВВП Данія, Естонія і Латвія тепер є трьома найбільшими постачальниками допомоги Україні.

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Нагадаємо, 15 листопада 2024-го заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США щотижня надсилатимуть Україні партії зброї, щоб до завершення терміну адміністрації Джо Байдена використати $7,1 млрд, що залишилися.

26 листопада видання Politico повідомило, що Байден таємно звернувся до Конгресу із запитом на додаткові $24 млрд для підтримки України.

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