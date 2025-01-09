США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Казна та Політика
56
США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
США виділяють пакет військової допомоги Україні в обсязі $500 млн. Пакет знаменує кінець близько $65 млрд допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Джо Байдена надіслала Україні після вторгнення росії у лютому 2022 року. Обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду менш як за два тижні, критикував цю допомогу і пообіцяв швидко закінчити війну.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» 9 січня.
Читайте також
«Я оголошую сьогодні про новий пакет допомоги, який оцінюється приблизно в $500 млн», — заявив міністр оборони США.
Він включає додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.
«Тут, у Рамштайні, я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки — і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати», — наголосив Остін.
Читайте також
США та інші учасники Контактної групи з оборони України загалом зобов’язалися виділити вже понад $122 млрд на допомогу у сфері безпеки українському народу від початку вторгнення рф, повідомив Остін.
«За останні декілька років ми зробили все необхідне, щоб надати Україні потрібну їй безпекову допомогу. І разом ми зобов’язалися виділити понад 122 мільярди доларів на безпекову допомогу та розширили заводи у всьому світі», — сказав він.
Очільник Пентагону зазначив, що у відсотковому відношенні до ВВП Данія, Естонія і Латвія тепер є трьома найбільшими постачальниками допомоги Україні.
Читайте також
Нагадаємо, 15 листопада 2024-го заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США щотижня надсилатимуть Україні партії зброї, щоб до завершення терміну адміністрації Джо Байдена використати $7,1 млрд, що залишилися.
26 листопада видання Politico повідомило, що Байден таємно звернувся до Конгресу із запитом на додаткові $24 млрд для підтримки України.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.