США виділили Україні $177 млрд за весь час війни, але Україна не отримала й половини цього — Finance.ua
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США виділили Україні $177 млрд за весь час війни, але Україна не отримала й половини цього

Казна та Політика
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США виділили Україні $177 млрд за весь час війни, але Україна не отримала й половини цього
США виділили Україні $177 млрд за весь час війни, але Україна не отримала й половини цього
За весь час війни США виділили Україні $177 млрд, проте ми не отримали й половини цих коштів, заявив президент Володимир Зеленський.
«Якщо ми беремо, наприклад, гроші Сполучених Штатів Америки, за весь цей час цієї війни проголосовано або ухвалено рішення було десь по 177 мільярдів. Давайте будемо чесними. Ми не отримали половини цих грошей», — сказав Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю.
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Окрім цього, президент повідомив, що просив американську сторону надати можливість перевозити вантажними літаками «Антонов», дислокованими у Європі через війну, зброю, яку США передавали для України, однак отримав відмову.
«І ні, мені не надали такої можливості. Мої літаки стояли, а цю зброю перевозили американські літаки, вантажні літаки. Але скрізь доводиться витрачати гроші, отже, ми могли б отримати більше озброєння, але довелося платити за ці дуже дорогі літаки», — пояснив глава держави.
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Також Зеленський, зазначив, що «лобіюванням таких рішень займаються деякі компанії, які ухвалюють ці рішення», однак не може говорити про це вголос.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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