США виділили Україні $177 мільярдів, але ще не всі гроші й пакети дійшли — Зеленський Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

США виділили Україні $177 мільярдів, але ще не всі гроші й пакети дійшли — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США виділили на підтримку України 177 мільярдів доларів, але не всі гроші і пакети допомоги ще дійшли.

Про це глава Української держави сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Сполучені Штати на папері виділили 177 мільярдів доларів. Так, не всі гроші, не всі пакети ще дійшли», — зазначив Зеленський.

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За його словами, половина з цих коштів прийшла у вигляді зброї.

«Але багато всього не дійшло поки що. Працюємо над цим», — сказав президент.

Він закликав українські громади, які мають американських партнерів, допомагати в цьому, доносити до них інформацію, що «виділені гроші є, а зброя не дійшла».

«Якщо нам потрібно 12−15 додаткових систем ППО Patriot і десятки інших, це треба доносити. Я не можу комунікувати, скільки тут є вже. Багато. Але ми говоримо, що 12−15 потрібно, щоб закрити небо», — наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що США є головним донором України, й висловив сподівання, що за наступного президента Дональда Трампа така політика продовжиться.

Укрінформ За матеріалами:

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