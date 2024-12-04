Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен

Американський держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та Київ у готовності повністю використати фінансування для України, на яке надав свій дозвіл Конгрес США.

Про це він заявив журналістам після завершення міністерського засідання Альянсу.

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За його словами, він задоволений як розподіляються витрати на допомогу Україні між США та іншими партнерами по НАТО.

«Загалом, США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери — 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», — заявив він.

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Він додав, що протягом строку, що залишився у нинішньої адміністрації, остання має намір додатково наростити безпекову підтримку України, «щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці».

«Ми маємо намір — це моє прагнення й намір президента — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу в бюджетному доповненні (що було ухвалене навесні 2024 року. — Ред.)» — наголосив Блінкен.

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