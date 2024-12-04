Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен — Finance.ua
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Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен

Казна та Політика
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Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен
Україна отримає від США обіцяні $61 млрд до кінця каденції Байдена — Блінкен
Американський держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та Київ у готовності повністю використати фінансування для України, на яке надав свій дозвіл Конгрес США.
Про це він заявив журналістам після завершення міністерського засідання Альянсу.
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За його словами, він задоволений як розподіляються витрати на допомогу Україні між США та іншими партнерами по НАТО.
«Загалом, США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери — 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри», — заявив він.
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Він додав, що протягом строку, що залишився у нинішньої адміністрації, остання має намір додатково наростити безпекову підтримку України, «щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці».
«Ми маємо намір — це моє прагнення й намір президента — використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу в бюджетному доповненні (що було ухвалене навесні 2024 року. — Ред.)» — наголосив Блінкен.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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