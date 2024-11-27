Байден просить у Конгресу ще $24 млрд США для України перед завершенням своєї каденції — Finance.ua

Байден просить у Конгресу ще $24 млрд США для України перед завершенням своєї каденції Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Байден просить у Конгресу ще $24 млрд США для України перед завершенням своєї каденції

Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд дол. США для посилення військової підтримки України.

Про це повідомляє New York Post.

Згідно з повідомленням, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

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Із загальної суми $24 млрд, 8 млрд передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 млрд мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

«Байден віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку „пробачивши“ кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені», — написав сенатор Майк Лі зі штату Юта в соціальній мережі X.

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Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгресу, що планує списати $4,65 млрд боргу України, йдеться у листі, який є у розпорядженні Bloomberg. Це останній із серії кроків, покликаних зміцнити підтримку Києва перед вступом на посаду обраного президента Дональда Трампа. Списання боргу «допоможе Україні здобути перемогу, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів та їхніх партнерів по ЄС, G7 та НАТО», йдеться у листі Держдепу до Конгресу від 18 листопада.

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