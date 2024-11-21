Білий дім планує списати майже $5 млрд боргу для України — Finance.ua

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Білий дім планує списати майже $5 млрд боргу для України

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Білий дім планує списати майже $5 млрд боргу для України
Білий дім планує списати майже $5 млрд боргу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгресу, що планує списати $4,65 млрд боргу України, йдеться у листі, який є у розпорядженні Bloomberg. Це останній із серії кроків, покликаних зміцнити підтримку Києва перед вступом на посаду обраного президента Дональда Трампа.
Білий дім скасує половину кредиту у розмірі $9 млрд, наданого Україні в рамках пакету у розмірі $60 млрд, схваленого у квітні.
Списання боргу «допоможе Україні здобути перемогу, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів та їхніх партнерів по ЄС, G7 та НАТО», йдеться у листі Держдепу до Конгресу від 18 листопада.
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Згідно із Законом про додаткові асигнування на безпеку України, прийнятим Конгресом у квітні 2024 року, президент має право списати 50% цієї суми після 15 листопада 2024 року, а наступний президент зможе списати іншу половину з 1 січня 2026 року.
Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що це рішення відповідає положенням закону, і тепер воно залежить від Конгресу. Він також висловив впевненість, що Конгрес підтримає це рішення, оскільки допомога Україні має сильну підтримку обох політичних партій.
Державний департамент підтвердив передачу листа та заявив, що дії адміністрації відповідають повноваженням президента.
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Однак цей план викликав заперечення республіканців. Сенатор Ренд Пол із Кентуккі заявив у своєму повідомленні на X, що він прагнутиме провести голосування в Сенаті, щоб «не дати адміністрації Байдена зробити борг України відповідальністю американського народу».
Обидві палати Конгресу мають схвалити резолюцію Пола, що навряд чи станеться з огляду на те, що демократи контролюють Сенат. Байден також може накласти вето на резолюцію, якщо її буде прийнято.
За матеріалами:
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