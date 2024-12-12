Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2025 рік: скільки грошей дадуть Україні — Finance.ua

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2025 рік: скільки грошей дадуть Україні Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2025 рік: скільки грошей дадуть Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), який визначає бюджет на оборонні потреби держави наступного року в розмірі $883,7 мільярда.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що ухвалений законопроєкт передбачає рекордний бюджет у $895 млрд, що означає збільшення оборонних витрат на один відсоток порівняно з 2024 роком.

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На підтримку законопроєкту виступив 281 конгресмен, 140 — проголосували проти. Серед них — 124 демократи і 16 республіканців.

Наступного тижня документ має розглянути Сенат, очікується, що проєкт оборонного бюджету буде схвалено. Після цього його має підписати чинний президент США Джо Байден.

1800-сторінковий документ визначає фінансування діяльності Міністерств оборони, енергетики, Держдепартаменту Сполучених Штатів, а також спецслужб і програм національної безпеки.

Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, ухвалений проєкт закону про асигнування на потреби національної оборони США містить низку важливих положень для підтримки України у протистоянні агресії рф.

Так, стаття 1303 законопроєкту продовжує заборону використовувати будь-які кошти на дії, що могли б призвести до визнання суверенітету росії над окупованими територіями України.

Стаття 1534 доручає міністру оборони США опрацювати можливість створення Центру передового досвіду з підтримки розробок та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру — сприяння взаємодії Пентагону з іноземними партнерами, в тому числі з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

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У статті 6411 міститься доручення директору національної розвідки, держсекретарю й міністру фінансів подати до комітетів Сенату й Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, Збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму.

Крім того, зазначається, що на вимоги торішнього NDAA в оборонному бюджеті на 2025 рік виділяється $300 млн на потреби Ініціативи сприянні безпеці України (USAI). Така ж сама сума була і у 2024 році.

Маркарова також зазначила, що у прийнятому документі відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Але у процесі опрацювання NDAA-2025 у Сенаті українська сторона докладатиме зусиль, аби консолідований проєкт закону містив положення, яке продовжувало б дію цього закону.

«Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine Act», — підкреслила Маркарова.

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