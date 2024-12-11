США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів — Finance.ua
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США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів

Казна та Політика
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США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів
США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів
Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні 20 мільярдів доларів кредиту у рамках ініціативи G7.
Інформація з’явилася на офіційному веб-сайті відомства.
Зазначається, що кошти будуть погашатись за рахунок доходів від заморожених російських активів.
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«50 мільярдів доларів, які G7 разом надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», — заявила глава Мінфіну Джанет Йеллен.
Вона додала, що таким рішенням США посилають кремлю сигнал про те, що союзники не поступляться у питанні допомоги Україні і працюватимуть над тим, щоб росія понесла якомога більші витрати на цю війну.
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На рішення відреагував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У Telegram він повідомив, що гроші вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні Україні.
«Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна — повна конфіскація всіх суверенних активів росії на користь України», — наголосив Шмигаль.
За матеріалами:
Слово і Діло
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