США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів — Finance.ua

США виділили Україні 20 млрд доларів кредиту, який покриватиметься прибутком від росактивів
Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні 20 мільярдів доларів кредиту у рамках ініціативи G7.
Інформація з’явилася на офіційному веб-сайті відомства.
Зазначається, що кошти будуть погашатись за рахунок доходів від заморожених російських активів.
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«50 мільярдів доларів, які G7 разом надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», — заявила глава Мінфіну Джанет Йеллен.
Вона додала, що таким рішенням США посилають кремлю сигнал про те, що союзники не поступляться у питанні допомоги Україні і працюватимуть над тим, щоб росія понесла якомога більші витрати на цю війну.
На рішення відреагував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У Telegram він повідомив, що гроші вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні Україні.
«Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна — повна конфіскація всіх суверенних активів росії на користь України», — наголосив Шмигаль.
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