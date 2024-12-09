Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів рф

Казна та Політика
288
Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів рф
Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів рф
Уряд України затвердив умови угоди з умовними зобов’язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.
«Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 р., на користь держави», — ідеться в постанові Кабінету міністрів № 1388 від 6 грудня, опублікованій на урядовому порталі.
Читайте також
Уточнюється, що ця угода з умовними зобов’язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною як позичальником, FFB та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID), а також договору гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) між Україною та USAID і випуску Україною в особі Мінфіну як позичальника сертифіката заборгованості (Certificate of Indebtedness) на користь FFB, забезпеченого гарантією USAID.
На суму позики нараховуються відсотки за ставкою 1,3% річних + поточна середня ставка за річними казначейськими зобов’язаннями США, а виплата їх і погашення здійснюються за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів російської федерації.
Читайте також
Як повідомлялося, у червні 2024 року учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів рф для допомоги Україні (механізм ERA). Ішлося про надання Києву кредитів у $50 млрд до кінця цього року. Передбачається, що США нададуть приблизно $20 млрд, ЄС — EUR18,115 млрд (приблизно $20 млрд), Японія — 471,9 млрд єн (приблизно $3,1 млрд), Велика Британія — GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом).
Міжнародний валютний фонд в оновленій за підсумками п’ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що в разі завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року — $19,1 млрд, 2026-го — $9,2 млрд і 2027 року — $4,9 млрд. У негативному сценарії продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.