Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів рф — Finance.ua

«Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 р., на користь держави», — ідеться в постанові Кабінету міністрів № 1388 від 6 грудня, опублікованій на урядовому порталі.