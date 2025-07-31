Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів — Finance.ua

Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів Сьогодні 18:02 — Казна та Політика

Кабмін спростив правила виробництва та закупівлі боєприпасів

Кабінет Міністрів України унормував питання, що стосуються виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів в умовах воєнного стану. Відповідну постанову № 902 було ухвалено 16 липня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Що передбачає документ

Документ встановлює алгоритм дій для підприємств, які виготовляють або постачають вибухові речовини та боєприпаси для Сил оборони.

Крім того, до інших урядових постанов внесено зміни для узгодження з новими правилами.

У постанові зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, продовжуватимуть свою діяльність.

«Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться», — додали в міністерстві.

Серед інших положень постанови:

свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше, залишаються дійсними протягом усього періоду дії нового порядку. Повторне проходження бюрократичних процедур для виробників не передбачене;



вибухові матеріали промислового призначення, включно з мисливським порохом, які використовуються для виробництва боєприпасів для Сил оборони, тепер прирівнюються до матеріалів військового призначення. Це дозволяє спростити їх обіг і використання;

уряд зменшив кількість адміністративних бар’єрів для виробників боєприпасів. Це створює умови для швидкого запуску виробництва підприємствами, які мають відповідні технології та досвід.



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