В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence — Finance.ua
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В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence

Казна та Політика
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В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence
В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence
Україна запускає DOT-Chain Defence — цифрову систему для швидкого постачання озброєння. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів. DOT-Chain Defence працюватиме як сучасний маркетплейс.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників — гнучку, прозору та швидку. Система створена для того, щоб ефективно забезпечувати фронт необхідними засобами в максимально короткі строки», — повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.
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На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.
Як працює система:
  • військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;
  • виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;
  • держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
Нагадаємо, Верховна Рада готується розглянути пакет із чотирьох законопроєктів під назвою Defence City, спрямованих на підтримку й розвиток оборонно-промислового комплексу України.
Депутати пропонують створити перелік спеціалізованих підприємств, які працюватимуть за чіткими вимогами Міноборони. Такі компанії будуть звільнені від податку на нерухомість, земельного та екологічного податків, а також матимуть митні преференції та державну підтримку при експорті продукції.
За матеріалами:
Finance.ua
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