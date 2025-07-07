В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence — Finance.ua

В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

В Україні запрацював маркетплейс зброї для Сил оборони DOT-Chain Defence

Україна запускає DOT-Chain Defence — цифрову систему для швидкого постачання озброєння. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів. DOT-Chain Defence працюватиме як сучасний маркетплейс.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників — гнучку, прозору та швидку. Система створена для того, щоб ефективно забезпечувати фронт необхідними засобами в максимально короткі строки», — повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

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На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як працює система:

військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;

виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;

держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

Нагадаємо, Верховна Рада готується розглянути пакет із чотирьох законопроєктів під назвою Defence City, спрямованих на підтримку й розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Депутати пропонують створити перелік спеціалізованих підприємств, які працюватимуть за чіткими вимогами Міноборони. Такі компанії будуть звільнені від податку на нерухомість, земельного та екологічного податків, а також матимуть митні преференції та державну підтримку при експорті продукції.

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