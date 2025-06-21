Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном — Finance.ua

Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Зеленський анонсував відкриття виробництва зброї за кордоном

У межах програми Build with Ukraine влітку будуть підписані домовленості про початок експорту українських військових технологій та відкриття ліній виробництва за кордоном.

Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу.

Він зауважив, що виробництво стартує не лише в країнах Європи, а й у тих країнах, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні.

«Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили», — заявив президент.

Також Зеленський додав, що у 2025 році вже знайшли 43 мільярди доларів для фінансування оборонно-промислового комплексу (ОПК), і тепер Київ закликає партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.

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