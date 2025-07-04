Рада готує пільги для «білих» виробників зброї — Finance.ua

Рада готує пільги для «білих» виробників зброї Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Рада готує пільги для «білих» виробників зброї

Верховна Рада готується розглянути пакет із чотирьох законопроєктів під назвою Defence City, спрямованих на підтримку й розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олексій Леонов, передає Судово-юридична газета.

Що передбачають законопроєкти

Законопроєкти передбачають реформування податкового, митного та кримінального законодавства.

Депутати пропонують створити перелік спеціалізованих підприємств, які працюватимуть за чіткими вимогами Міноборони.

Такі компанії будуть звільнені від податку на нерухомість, земельного та екологічного податків, а також матимуть митні преференції та державну підтримку при експорті продукції.

Оборонний потенціал України

За словами Леонова, оборонна промисловість України може виготовляти продукцію на понад $30 млрд, але нині це лише $9 млрд. Все через нестачу фінансування та обмежені умови для іноземних партнерів.

Нардепи пропонують застосовувати «датську модель», коли міжнародні партнери надають фінансування, а Україна витрачає ці кошти на закупівлю зброї вітчизняного виробництва.

Які компанії зможуть скористатися можливістю

Участь у Defence City зможуть взяти лише ті компанії, які не мають підозр у корупції та не співпрацювали з країнами із сумнівною репутацією. За словами депутата, ці вимоги жорсткі, але дозволять зосередити державну підтримку на дійсно надійних виробниках.

«Сьогодні майже 40% озброєння на фронті українського виробництва. Ми маємо його підтримати», — наголосив Леонов.

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