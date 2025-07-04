Рада готує пільги для «білих» виробників зброї — Finance.ua

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Рада готує пільги для «білих» виробників зброї

Казна та Політика
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Рада готує пільги для «білих» виробників зброї
Рада готує пільги для «білих» виробників зброї
Верховна Рада готується розглянути пакет із чотирьох законопроєктів під назвою Defence City, спрямованих на підтримку й розвиток оборонно-промислового комплексу України.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олексій Леонов, передає Судово-юридична газета.

Що передбачають законопроєкти

Законопроєкти передбачають реформування податкового, митного та кримінального законодавства.
Депутати пропонують створити перелік спеціалізованих підприємств, які працюватимуть за чіткими вимогами Міноборони.
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Такі компанії будуть звільнені від податку на нерухомість, земельного та екологічного податків, а також матимуть митні преференції та державну підтримку при експорті продукції.

Оборонний потенціал України

За словами Леонова, оборонна промисловість України може виготовляти продукцію на понад $30 млрд, але нині це лише $9 млрд. Все через нестачу фінансування та обмежені умови для іноземних партнерів.
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Які компанії зможуть скористатися можливістю

Участь у Defence City зможуть взяти лише ті компанії, які не мають підозр у корупції та не співпрацювали з країнами із сумнівною репутацією. За словами депутата, ці вимоги жорсткі, але дозволять зосередити державну підтримку на дійсно надійних виробниках.
«Сьогодні майже 40% озброєння на фронті українського виробництва. Ми маємо його підтримати», — наголосив Леонов.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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