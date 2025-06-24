Оборонна промисловість України може виробляти на $35 млрд щороку — Зеленський Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Оборонна промисловість України може виробляти на $35 млрд щороку — Зеленський

Оборонна промисловість України здатна виробляти озброєння на понад 35 мільярдів доларів. Проте частина цього потенціалу не реалізується через нестачу фінансування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій у межах саміту НАТО, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, сьогодні українські підприємства можуть виготовляти близько 1000 видів продукції від традиційної артилерії та бронетехніки до сучасних безпілотників і ракет.

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«Наш оборонний виробничий потенціал перевищив 35 мільярдів доларів США. Але близько 40 відсотків цього потенціалу не має належного фінансування», — зауважив Зеленський.

Зокрема, Україна має можливість виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів на рік, однак обсяги фінансування дозволяють випускати набагато менше.

Президент підкреслив, що росія фінансує війну не лише за рахунок нафтових доходів, а й за допомогою Північної Кореї, Ірану та корумпованих зв’язків у низці країн.

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Президент закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість України, зокрема у спільне виробництво зброї.

«Вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною нової, більш потужної європейської системи оборони та безпеки», — підсумував він.

Нагадаємо, через менші обсяги прямої допомоги у вигляді зброї від міжнародних партнерів Україна цього року активніше фінансує закупівлі озброєння власними силами. Для цього уряд готується внести зміни до держбюджету на близько 400 млрд грн.

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Раніше Зеленський повідомив , що в межах програми Build with Ukraine влітку будуть підписані домовленості про початок експорту українських військових технологій та відкриття ліній виробництва за кордоном.

Він додав, що у 2025 році вже знайшли 43 мільярди доларів для фінансування оборонно-промислового комплексу (ОПК), і тепер Київ закликає партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.

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