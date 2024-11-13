Україна наростила обсяги річного виробництва ОПК до $30 мільярдів — Finance.ua
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Україна наростила обсяги річного виробництва ОПК до $30 мільярдів

Казна та Політика
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Україна наростила обсяги річного виробництва ОПК до $30 мільярдів
Україна наростила обсяги річного виробництва ОПК до $30 мільярдів
Українські підприємства оборонно-промислового комплексу вже спроможні щорічно виготовляти продукцію загальною вартістю 30 млрд дол. США.
Про це повідомив у Телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
«Загалом — 30 мільярдів доларів річної спроможності. Нам є, куди рости, але й нам є, чим пишатись», — зазначив Сметанін.
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Він зауважив, що Україна вже налагодила серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, у тому числі виробництво 155-мм снарядів.
«Ми досягли багато! 800+ підприємств, 300+ тисяч працівників оборонки. Величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки», — наголосив міністр.
Крім того, в Україні щомісячно виготовляється до 20 самохідних артилерійських установок — більше, ніж у будь-якій країні вільного світу.
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Також Україна отримує сотні мільйонів доларів іноземних інвестицій в сектор ОПК, відкрили спільні підприємства з гігантами оборонної промисловості. У нас є власні «мавіки», розробки в напрямку роїв дронів, впровадження штучного інтелекту.
За словами Сметаніна, зростанню ОПК сприяло зокрема, спрощення законодавства, доступне кредитування, відкриття ринку вибухових речовин для приватного бізнесу. Завдяки цим крокам наші збройні сили отримують все більше й більше озброєння саме українського виробництва.
За матеріалами:
Укрінформ
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