За умови залучення інвестицій потенціал ОПК України може досягти $20 мільярдів — Умєров — Finance.ua
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За умови залучення інвестицій потенціал ОПК України може досягти $20 мільярдів — Умєров

Казна та Політика
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За умови залучення інвестицій потенціал ОПК України може досягти $20 мільярдів — Умєров
За умови залучення інвестицій потенціал ОПК України може досягти $20 мільярдів — Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість.
Про це він заявив під час панельної дискусії на форумі Yalta European Strategy, повідомляє Міністерство оборони.
Міністр зазначив, що Україна здатна значно збільшити виробництво військової техніки та озброєння, але для цього необхідна підтримка іноземних інвесторів. За словами Умєрова, ключовими потребами України залишаються своєчасна фінансова та військова допомога.
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«Торік ми планували наші виробничі можливості й визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив 7 мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ми готові відкривати з вами спільні підприємства. Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Це дасть нам можливість збільшувати наші потужності також», — сказав Умєров.
Міністр оборони також підкреслив, що можливості оборонної індустрії України значно перевищують обсяги інвестицій, які країна здатна забезпечити самостійно.
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«Україна вже здобула визнання у світі завдяки своїй сміливості. Проте ми також відзначилися креативністю у складних умовах. Міністерство оборони готове відкривати спільні підприємства разом із партнерами. Це дозволить нам суттєво збільшити наші виробничі потужності», — додав Рустем Умєров.
За матеріалами:
Укрінформ
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