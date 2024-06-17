Україна вийшла на четверте місце у світовому рейтингу імпортерів озброєння — Finance.ua
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Україна вийшла на четверте місце у світовому рейтингу імпортерів озброєння

Світ
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Україна вийшла на четверте місце у світовому рейтингу імпортерів озброєння
Україна вийшла на четверте місце у світовому рейтингу імпортерів озброєння
Україна за підсумками 2019−2023 років стала найбільшим імпортером зброї в Європі та посіла четверте місце у світі, свідчить інформація Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Згідно з даними, світова частка України в імпорті основних видів озброєнь у 2019−2023 роках становила 4,9%.
Україна вийшла на четверте місце у світовому рейтингу імпортерів озброєння
Перші три місця в рейтингу імпортерів зброї посіли Індія (9,8 відсотка від світового обсягу), Саудівська Аравія (8,4 відсотка) і Катар (7,6 відсотка), пише DW.
Згідно з доповіддю SIPRI, світові військові витрати зросли на 6,8 відсотка і перевищили 2,4 трильйона доларів. Найбільше грошей на оборону витрачають США — 916 мільярдів доларів за підсумками 2019−2023 років. Це втричі більше, ніж витрати Китаю, який посідає друге місце за загальним обсягом після США, вказує SIPRI.
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Також інститут порахував, що станом на січень 2024 року загальносвітовий запас ядерної зброї становить приблизно 12 121 боєголовку, близько 9585 із них перебували на військових складах для потенційного використання.
Близько 2100 з розгорнутих ядерних боєголовок перебували в стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах. Практично всі вони належать Росії або США, які володіють 90% ядерного арсеналу у світі.
За матеріалами:
НВ
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