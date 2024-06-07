У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони та розробок озброєння — Finance.ua

У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони та розробок озброєння Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

У результаті аудиту діяльності Міноборони у сфері закупівлі, розробки і модернізації озброєння та військової техніки за 2022−2023 роки були встановлені факти та їх причини, через які Збройні Сили України не отримали у необхідному обсязі та вчасно озброєння та військову техніку.

Про це повідомили в Рахунковій палаті.

Зокрема, аудит виявив факти:

— невикористання у повному обсязі Міноборони бюджетних асигнувань, передбачених на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки,

— неналежне виконання суб'єктами господарювання укладених з Міноборони державних контрактів, що призвело до утворення довгострокової (у тому числі простроченої) дебіторської заборгованості;

— нерезультативність окремих наукових розробок;

— незабезпечення найбільш нагальних та пріоритетних потреб Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці, за умови наявності бюджетного асигнування.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що частина зауважень, що містяться у звіті за результатами аудиту, вже виконана. Решта — у процесі виконання.

«Враховуючи, що розголошення відомостей, які містяться у матеріалах аудиту, може завдати шкоди національній безпеці України, Звіт не буде оприлюднено на сайті Рахункової палати», — йдеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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