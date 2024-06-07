У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони та розробок озброєння — Finance.ua
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У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони та розробок озброєння

Казна та Політика
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У результаті аудиту діяльності Міноборони у сфері закупівлі, розробки і модернізації озброєння та військової техніки за 2022−2023 роки були встановлені факти та їх причини, через які Збройні Сили України не отримали у необхідному обсязі та вчасно озброєння та військову техніку.
Про це повідомили в Рахунковій палаті.
Зокрема, аудит виявив факти:
— невикористання у повному обсязі Міноборони бюджетних асигнувань, передбачених на закупівлю, розробку і модернізацію озброєння та військової техніки,
— неналежне виконання суб'єктами господарювання укладених з Міноборони державних контрактів, що призвело до утворення довгострокової (у тому числі простроченої) дебіторської заборгованості;
— нерезультативність окремих наукових розробок;
— незабезпечення найбільш нагальних та пріоритетних потреб Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці, за умови наявності бюджетного асигнування.
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що частина зауважень, що містяться у звіті за результатами аудиту, вже виконана. Решта — у процесі виконання.
«Враховуючи, що розголошення відомостей, які містяться у матеріалах аудиту, може завдати шкоди національній безпеці України, Звіт не буде оприлюднено на сайті Рахункової палати», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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