Україні в бюджеті бракує 5 млрд доларів на зброю, — Марченко Сьогодні 13:34

Україні в бюджеті бракує 5 млрд доларів на зброю, — Марченко

У державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю « Громадському радіо ».

Як зазначив Марченко, це питання «напевно найбільш актуальне зараз».

За його словами, після того як розблокували пакет американської допомоги, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку.

Читайте також Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів

«Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків», — сказав він.

Марченко повідомив, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів по військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.

«На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо, яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом», — сказав він.

Читайте також В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю

За його словами, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов’язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду. «Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж наприклад пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але у нас є план», — сказав він.

Міністр нагадав, що в найближчі тижні буде місія МВФ.

«Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами, шукати способи і рішення», — додав Марченко.

Нагадаємо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі. Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону — 1,685 трлн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.