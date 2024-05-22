Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів — Finance.ua

Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів Сьогодні 22:20 — Технології&Авто

Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів, Фото: newatlas.com

Не встигли вщухнути розмови про випробування нової британської лазерної зброї, як уряд цієї країни випустив черговий пресреліз, у якому розповів про роботу над ще однією установкою проти безпілотників. Експерти вважають, що ця зброя — альтернатива дорогим ракетам.

При цьому вартість пострілу становитиме трохи більше 10 центів, пише New Atlas.

«Нова зброя спрямованої енергії розрахована для зміцнення британського оборонного потенціалу. При ціні 13 центів за постріл це так само ефективно, але набагато дешевше, ніж ракети, які коштують мільйони доларів. Саме ці нові технології покликані їх замінити», — йдеться у публікації.

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Сучасні зенітні ракети ефективні проти низки повітряних цілей, але із ними пов’язані кілька проблем. Ракетні комплекси після витрати комплекту боєприпасів необхідно перезаряджати, на що йде час, особливо дорогоцінний в умовах війни. Ракети коштують дуже дорого: ціна однієї штуки іноді сягає кількох мільйонів доларів. Дорогі ракети найчастіше доводиться витрачати на збивання маленьких та дешевих безпілотників-камікадзе, вартість яких зазвичай не перевищує кількох десятків тисяч доларів, що економічно невигідно.

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