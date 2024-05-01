Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K — Finance.ua

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Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K

Технології&Авто
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Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K
Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K
Китайська компанія DJI презентувала новий бюджетний дрон Mini 4K. Головна його відмінність від інших моделей дронів початкового рівня — якісна камера.
Про це написали Digital Camera World.
До цієї презентації дрони DJI показували нижчу роздільну здатність відео, ніж у його бюджетних конкурентів. Дрон Mini 4K матиме покращені характеристики.
Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K
Роздільна здатність DJI Mini 4K підтримуватиме відео 4K зі швидкістю 24, 25 та 30 кадрів на секунду. До того ж він зможе знімати у 2,7K зі швидкістю до 60 кадрів на секунду.
Ще одна відмінність від інших моделей — цифрове збільшення — 2x за зніманні у 4K і бітрейт-відео до 100 Мбіт/с.
Дрон матиме 3 осі для плавного відео та витримуватиме вітер 5-го рівня. GPS-система повертатиме дрон самостійно додому. Його радіус дії — приблизно 10 км. Автономність — 31 хв.
Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K
Дрон оснащений спеціальними датчиками, які допомагатимуть йому автоматично приземлятися та злітати.
Mini 4K коштуватиме $299 з одним акумулятором та $449 з трьома акумуляторами у комплекті.
За матеріалами:
Speka
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