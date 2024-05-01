Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K — Finance.ua

Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Компанія DJI представила бюджетний дрон Mini 4K

Китайська компанія DJI презентувала новий бюджетний дрон Mini 4K. Головна його відмінність від інших моделей дронів початкового рівня — якісна камера.

Про це написали Digital Camera World.

До цієї презентації дрони DJI показували нижчу роздільну здатність відео, ніж у його бюджетних конкурентів. Дрон Mini 4K матиме покращені характеристики.

Роздільна здатність DJI Mini 4K підтримуватиме відео 4K зі швидкістю 24, 25 та 30 кадрів на секунду. До того ж він зможе знімати у 2,7K зі швидкістю до 60 кадрів на секунду.

Ще одна відмінність від інших моделей — цифрове збільшення — 2x за зніманні у 4K і бітрейт-відео до 100 Мбіт/с.

Дрон матиме 3 осі для плавного відео та витримуватиме вітер 5-го рівня. GPS-система повертатиме дрон самостійно додому. Його радіус дії — приблизно 10 км. Автономність — 31 хв.

Дрон оснащений спеціальними датчиками, які допомагатимуть йому автоматично приземлятися та злітати.

Mini 4K коштуватиме $299 з одним акумулятором та $449 з трьома акумуляторами у комплекті.

Speka За матеріалами:

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