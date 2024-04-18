В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю — Finance.ua

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В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю

Казна та Політика
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В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю
В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю
Уряд України був змушений витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяних партнерами снарядів і зброї.
Про це у Facebook написав міністр фінансів Сергій Марченко.
Міністр розповів, що разом з президентом Володимиром Зеленським (по відеозв'язку) та прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у п’ятому міністерському круглому столі Світового Банку та МВФ у Вашингтоні, на якому обговорювали Україну.
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У своєму виступі перед партнерами Марченко наголосив на складній ситуації, в якій опинилася Україна на початку року через недостатню кількість фінансування і озброєння.
«4 млрд доларів США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету», — сказав Марченко.
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Він зауважив, що відсутність або затримка допомоги відбивається на ситуації на полі бою, а також зменшує економічний потенціал України, підкреслив міністр.
Він закликав партнерів пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.
«Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора», — сказав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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