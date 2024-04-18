В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю — Finance.ua

В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В Мінфіні сказали, скільки грошей пішло на зброю

Уряд України був змушений витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяних партнерами снарядів і зброї.

Про це у Facebook написав міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр розповів, що разом з президентом Володимиром Зеленським (по відеозв'язку) та прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у п’ятому міністерському круглому столі Світового Банку та МВФ у Вашингтоні, на якому обговорювали Україну.

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У своєму виступі перед партнерами Марченко наголосив на складній ситуації, в якій опинилася Україна на початку року через недостатню кількість фінансування і озброєння.

«4 млрд доларів США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету», — сказав Марченко.

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Він зауважив, що відсутність або затримка допомоги відбивається на ситуації на полі бою, а також зменшує економічний потенціал України, підкреслив міністр.

Він закликав партнерів пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.

«Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора», — сказав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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