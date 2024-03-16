Через війну Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі - дослідження SIPRI — Finance.ua
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Через війну Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі - дослідження SIPRI

Світ
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Через війну Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі - дослідження SIPRI
Через війну Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі - дослідження SIPRI, Фото: Міноборони України
Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) свідчать, що експорт озброєнь з росії скоротився майже у два рази, а в рейтингу постачальників зброї її обійшла Франція. У той же час, Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі.
Про це пише DW.
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Хто у лідерах в експорті озброєнь

У своїй щорічній доповіді SIPRI порівняв експорт зброї протягом 2019−2023 років з періодом 2014−2018 рр. та виявив низку кардинальних змін.
Традиційно на першій сходинці в експорті озброєнь упевнено тримається США. За останні п’ять років Штати збільшили його на 17%. Це спричинило збільшення з 34% до 42% їхньої частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь.
У 2019−2023 рр. США постачали основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.
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Саме на США припадає близько 55% озброєнь, імпортованих європейськими державами у 2019−2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014−2018 рр.
Друге місце серед експортерів посіла Франція, посунувши з нього росію. Її експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11% (у 2014−2018 рр. — 7,2%). Зростання відбулося в основному за рахунок постачання бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту.
«росія у рейтингу світових постачальників озброєнь перемістилася на третій рядок. За 2019−2023 роки експорт озброєнь із рф скоротився майже вдвічі - на 53%. У загальносвітових поставках частка росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою», — йдеться в повідомленні.
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У доповіді зазначено, що за останні п’ять років падіння російського військового експорту було стрімким. Якщо у 2019 році рф постачала зброю до 31 держави, то у 2023-му — лише до 12. При цьому трохи менше двох третин російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) та Єгипет (7,5%).
«Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019−2023 роках та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу», — вказують у SIPRI.
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Частка нашої країни у глобальному імпорті зброї становила 4,9% у порівнянні з 0,1% у 2014−2018 рр. При цьому загальне зростання військового імпорту стосовно цього періоду сягнуло рекордних 6633%.

Основними постачальниками озброєнь Києву стали:

  • США — 39%;
  • Німеччина — 14%;
  • Польща — 13%.
За матеріалами:
Укрінформ
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