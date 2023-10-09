Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з бюджету 6 млрд грн — Держаудитслужба Сьогодні 17:20 — Кримінал

Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з бюджету 6 млрд грн — Держаудитслужба

Державна аудиторська служба України з початку повномасштабного вторгнення рф виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.

Про це заявила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

«Держаудитслужба виявила численні порушення, коли недоброчесні виробники створили різноманітні схеми, аби незаконно витягнути з державного бюджету мільярди гривень. Фактично це мародерство під час війни, яке виробники прикривають патріотичними гаслами. Уся інформація про відповідні порушення була передана правоохоронним органам», — заявила Басалаєва.

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Також очільниця ДАСУ додала, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність за невиконання умов профінансованих на 100% державних контрактів є маніпуляцією. Як приклад вона навела ситуацію із КБ «Луч».

«Висновки, зроблені аудиторами, жодним чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів», — підкреслила Басалаєва.

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Вона розповіла, що наразі ДАСУ проводить ревізію КБ «Луч» за зверненням правоохоронних органів. Тим більше, що попередній аудит підприємства поводився аж 10 років тому.

«КБ „Луч“ є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується Урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів КБ „Луч“ як виконавця програми. Тож будь-які заяви, що дії Держаудитслужби впливають на розробку ракет, є маніпулятивними. Та й згідно закону ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки», — сказала Басалаєва.

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Окрім того, вона відкинула звинувачення про начебто перешкоджання оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. Вона нагадала, що Кабмін у липні прийняв зміни до постанови № 1275. Цим документом компаніям, що укладають контракти з Міноборони, дозволили включати прибуток у ціну.

«Ми працюємо виключно в межах закону. Є відповідні постанови Кабміну, які дали зелене світло виробникам оборонного сектору. Всі звинувачення щодо відсутності прибутку — зняті. Прибуток включається до контрактів, починаючи з липня 2023 року, коли Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову», — зазначила Басалаєва.

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УНН За матеріалами:

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